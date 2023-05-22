Джо Маззулла: «Абсолютно уверен, что мы будем выкладываться на максимум»

Главный тренер « » пообщался с прессой на следующее утро после поражения от « » в 3-м матче кряду.

Тренер верит в способность команды вернуться в серию.

«Абсолютно уверен, что мы будем выкладываться на максимум, что мы будем играть сообща, словно единое целое.

Всего неделю назад мы были одной из самых сплоченных команд. Так что потерять это очень легко. И мы просто должны работать над тем, чтобы вернуть это как можно быстрее», – приводит слова Маззуллы обозреватель «Селтикс» Джей Кинг.

Затем тренер дополнил, что «все дело в том, чтобы добиться первой победы в серии, и уже действовать оттуда».

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