Джо Маззулла: «Абсолютно уверен, что мы будем выкладываться на максимум»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла пообщался с прессой на следующее утро после поражения от «Майами» в 3-м матче кряду.

Тренер верит в способность команды вернуться в серию.

«Абсолютно уверен, что мы будем выкладываться на максимум, что мы будем играть сообща, словно единое целое.

Всего неделю назад мы были одной из самых сплоченных команд. Так что потерять это очень легко. И мы просто должны работать над тем, чтобы вернуть это как можно быстрее», – приводит слова Маззуллы обозреватель «Селтикс» Джей Кинг.

Затем тренер дополнил, что «все дело в том, чтобы добиться первой победы в серии, и уже действовать оттуда».

Snoop Dogg – голос болельщиков «Лейкерс»: истерики после поражений, выпендреж после побед, преклонение перед звездами

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Ugly
Будет конец этому бессмысленному сотрясению воздуха? Проснись, Джо, ты обос.ался!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skreamer
Бостон в 9!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex27
Камонлецго Маззула!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий