Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор отреагировал на крупную победу « » над « » (128:102, 3-0) в третьем матче финала Восточной конференции.

«Какой позор. «Селтикс» – слабая ментально команда с невежественным главным тренером.

Летом в «Бостоне» должны состояться серьезные перемены», – считает О’Коннор.

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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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