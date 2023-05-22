Обозреватель Кевин О’Коннор: «Селтикс» – слабая ментально команда с невежественным тренером»
Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор отреагировал на крупную победу «Майами» над «Бостоном» (128:102, 3-0) в третьем матче финала Восточной конференции.
«Какой позор. «Селтикс» – слабая ментально команда с невежественным главным тренером.
Летом в «Бостоне» должны состояться серьезные перемены», – считает О’Коннор.
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Да и вспомните про скандал с Удокой. У менеджмента Бостона было много времени найти толкового тренера? Взяли в цейтноте тренера, который знал команду, я так думаю. Времени на выбор тренера было не так много, как я помню.
Конечно у Бостона была историческая атака, мы проходили раз за разом, расшатывая оборону и скидывали, если не было достаточно открытого броска, то проходили ещё раз. В том нет ничего нового. Я смотрел как в начале прошлого сезона Бостон отгребал от Юты с Митчеллом ещё, которая делала абсолютно тоже самое. Только у Селтикс в этом сезоне исполнители сильнее чем у тех Джазз. И все это строилось на большом количестве плеймекеров с проходом и броском. Но вуаля, и оказалось, что нифига оборона с этим делом не пашет и нужен Таймлорд в старте. Мазулла плюнул на новую игру и серию с Филой добивал старыми заготовками. Кто-то на центре из маленьких, Центровой страхует. А с Майами это не прокатило и никто не стал перестраиваться обратно, продолжая гонять с Робби. И нас смяла обученная и очень зарядившаяся от побед над фаворитом команда.
Не удивлюсь, если бы Бостон встретился с этим Майами в первом раунде( с Майами, которые, напомню, отлетели от Атланты в первой игре плейнна), то смогли бы спокойно из пройти,так как Бакс они грохнули во многом за счёт травмы грека. А дальше пошел эмоциональный подъем. И это больше сказалось не на лидерах, а на ролевиках. Ну не игра ли бы Мартин с Робинсоном так, не получив буст от победы над первой командой лиги