Обозреватель Кевин О’Коннор: «Селтикс» – слабая ментально команда с невежественным тренером»

Теги Бостон Майами НБА Кевин О′Коннор НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор отреагировал на крупную победу «Майами» над «Бостоном» (128:102, 3-0) в третьем матче финала Восточной конференции.

«Какой позор. «Селтикс» – слабая ментально команда с невежественным главным тренером.

Летом в «Бостоне» должны состояться серьезные перемены», – считает О’Коннор.

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30 комментариев

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Максим Усков
Тренер первый год тренирует, что вы с него хотите? А вот к братьям акрабатам большие претензии, какой год уже числятся перспективной молодёжью, а всё никак выше этого звания не прорвет.
Тут скорее вопрос к менеджменту клуба, старине Стивенсу. Почему он в праймовый сезон, под который делались обмены (весьма успешные, к слову) назначает тренера-новичка.
+33
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+33
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Максим Усков
Тренер первый год тренирует, что вы с него хотите? А вот к братьям акрабатам большие претензии, какой год уже числятся перспективной молодёжью, а всё никак выше этого звания не прорвет.
+23
-3
+20
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Alexander92
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Тут скорее вопрос к менеджменту клуба, старине Стивенсу. Почему он в праймовый сезон, под который делались обмены (весьма успешные, к слову) назначает тренера-новичка.
А Удока, на которого молятся на этом сайте, в прошлом сезоне не был тренером-новичком?

Да и вспомните про скандал с Удокой. У менеджмента Бостона было много времени найти толкового тренера? Взяли в цейтноте тренера, который знал команду, я так думаю. Времени на выбор тренера было не так много, как я помню.
+13
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Фёдор Молчанов
Бостон в позиционной атаке против норм обороны полнейшее дно. Если не успели за 7-10 секунд разыграть - дальше уг полнейшее. Я думал, Брогдон поможет им с этим, но нет. Тейтум в случае сдваивания вообще не понимает что делать. Движения мяча нет совсем. Ну вернее есть, но в духе отдай ближайшему. Иногда кажется, что условный МакКоннелл им бы атаку прокачал нехило. В итоге, зачастую, все сводится к % 3-очковых бросков, которые почти всегда с контестом. Регулярку мало смотрел, но видимо им просто всегда давали кучу свободных бросков. Иначе, не понимаю, как у них могла быть историческая атака долгое время.
+6
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Alexander92
Ответ Василий Потемкин
По такой логике они и Споэлстру не должны воспринимать...Хаслем потому и сидит на скамейке,что это ментально сильный и уважаемый ветеран,который явно влияет на атмосферу в команде и не дает никому расслабиться.Во-первых:об этом сами игроки часто говорят,во-вторых:достаточно посмотреть,как он толкает перед игрой(а иногда даже в таймаутах) мотивационные речи.
Ну, так у Бостона лидеры такие, что им толкай речи, что не толкай, ничего из этого не выгорит. Тут нужен ветеран, который будет выходить на площадку и делать, когда лидеры в очередной раз обоср.лись. Который будет спасать ж.пы этим недофранчайзам, особенно Тейтуму с пулей в голове и никакими лидерскими качествами.
+5
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Alexander92
А Удока, на которого молятся на этом сайте, в прошлом сезоне не был тренером-новичком? Да и вспомните про скандал с Удокой. У менеджмента Бостона было много времени найти толкового тренера? Взяли в цейтноте тренера, который знал команду, я так думаю. Времени на выбор тренера было не так много, как я помню.
Удоке тоже опыта не хватило в финале с ГСВ и его физруком называли первую половину сезона, когда команда также периодически рассыпалась как и сейчас в ПО. А Мазуллу могли оставить и.о. на первое время и искать спокойно опытного тренера, а не чёрного братишку, который моложе Эла Хорфорда.
+5
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Василий Потемкин
Ответ Alexander92
Ветеран - это Джимми Батлер? Кто ещё в этой Лиге кексиков может надавать лещей?
Юдонис Хаслем...
+4
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Максим Усков
Ответ Alexander92
А Удока, на которого молятся на этом сайте, в прошлом сезоне не был тренером-новичком? Да и вспомните про скандал с Удокой. У менеджмента Бостона было много времени найти толкового тренера? Взяли в цейтноте тренера, который знал команду, я так думаю. Времени на выбор тренера было не так много, как я помню.
Ситуации разные на Удоку молятся потому что он вывел Бостон из болота, когда все поставили крест на этой команде.Повезло им с первым разом так сказать, да и опыта у него побольше было он дефакто Бруклином в кросовочный год руководил.
+4
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Alexander92
Ответ Killyr
всё по делу. Но серьёзные перемены - это тренер и ментально сильный ветеран, который может надавать пожопников.
Ветеран - это Джимми Батлер? Кто ещё в этой Лиге кексиков может надавать лещей?
+4
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Killyr
Ответ Alexander92
Ветеран - это Джимми Батлер? Кто ещё в этой Лиге кексиков может надавать лещей?
Грин, но на него денег не хватит, может ещё есть кто может собрать с чемпионским опытом.
+3
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Максим Усков
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Тут скорее вопрос к менеджменту клуба, старине Стивенсу. Почему он в праймовый сезон, под который делались обмены (весьма успешные, к слову) назначает тренера-новичка.
Без понятия, но мужика крайним оставлять как-то глупо. Уже чудо, что Селтикс работал, когда он работал, а не развалился полностью.
+4
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9-20-34-5-43
Ответ Фёдор Молчанов
Бостон в позиционной атаке против норм обороны полнейшее дно. Если не успели за 7-10 секунд разыграть - дальше уг полнейшее. Я думал, Брогдон поможет им с этим, но нет. Тейтум в случае сдваивания вообще не понимает что делать. Движения мяча нет совсем. Ну вернее есть, но в духе отдай ближайшему. Иногда кажется, что условный МакКоннелл им бы атаку прокачал нехило. В итоге, зачастую, все сводится к % 3-очковых бросков, которые почти всегда с контестом. Регулярку мало смотрел, но видимо им просто всегда давали кучу свободных бросков. Иначе, не понимаю, как у них могла быть историческая атака долгое время.
Дело не столько в позиционке или просто в атаке. Бостон и с Майами прекрасно разыгрывал комбинации на открытых, а Тейтум скидывал, очень прибавив в этом аспекте за год, просто Мазулла не смог подстроиться под действия действительно классного(А скорее даже Великого) тренера. Тут постоянные чередования защиты. То разные виды зона, которая невелирует недостаток габаритов, постоянные фишки в атаке. Сдваивания как раз шли часто, когда игроки просто сужались к Тейтуму из своих, он откидывал на дугу свободному, но игроки быстро отскакивали. В прошлом сезоне Селтикс очень успешно эту зону разбивали, а у Майами состав тогда был сильнее, а у Бостона слабее. Заигрывали кого-то на линии штрафа, а уже оттуда ломали построени Хит. И Спо просто переставал ее играть. В этом же плей-офф нас постоянно ёю душили.
Конечно у Бостона была историческая атака, мы проходили раз за разом, расшатывая оборону и скидывали, если не было достаточно открытого броска, то проходили ещё раз. В том нет ничего нового. Я смотрел как в начале прошлого сезона Бостон отгребал от Юты с Митчеллом ещё, которая делала абсолютно тоже самое. Только у Селтикс в этом сезоне исполнители сильнее чем у тех Джазз. И все это строилось на большом количестве плеймекеров с проходом и броском. Но вуаля, и оказалось, что нифига оборона с этим делом не пашет и нужен Таймлорд в старте. Мазулла плюнул на новую игру и серию с Филой добивал старыми заготовками. Кто-то на центре из маленьких, Центровой страхует. А с Майами это не прокатило и никто не стал перестраиваться обратно, продолжая гонять с Робби. И нас смяла обученная и очень зарядившаяся от побед над фаворитом команда.
Не удивлюсь, если бы Бостон встретился с этим Майами в первом раунде( с Майами, которые, напомню, отлетели от Атланты в первой игре плейнна), то смогли бы спокойно из пройти,так как Бакс они грохнули во многом за счёт травмы грека. А дальше пошел эмоциональный подъем. И это больше сказалось не на лидерах, а на ролевиках. Ну не игра ли бы Мартин с Робинсоном так, не получив буст от победы над первой командой лиги
+5
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+2
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Alexander92
Ответ Василий Потемкин
Я немного о другом.В этом году Бостон явно выглядит гораздо хуже,чем в прошлом году(хотя должно быть наоборот).Очевидно,что они совершенно не воспринимают Мазуллу и он для них не авторитет.А вот если бы на скамейке Бостона был бы авторитетный ветеран,который мог бы быть проводником тренера и мотиватором одновременно-Бостон так бы не просел.Споэлстра не просто так Хаслема держит в раздевалке и на скамейке...
А Эл Хорфорд в этом Бостоне кто? Да и у них есть Смарт, который речи толкать, по тому что я слышал, умеет. ИМХО, но не туда копаете.
+2
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zippa
Ого! При этом играет в финале конференции. Что же с остальными командами тогда?!
+3
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Пляски на костях уже начались
+4
-2
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Killyr
Ответ Alexander92
Ну, какой Грин? Это он в ГСВ такой вес имеет. Бабушка надвое сказала, что у него будет такой же авторитет у игроков другой команды, которая не проделывала такой чемпионский путь как ГСВ.
Дрэймонд. Насчёт его поджопников вся лига слышала.
+1
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Alexander92
Ответ Killyr
Грин, но на него денег не хватит, может ещё есть кто может собрать с чемпионским опытом.
Ну, какой Грин? Это он в ГСВ такой вес имеет. Бабушка надвое сказала, что у него будет такой же авторитет у игроков другой команды, которая не проделывала такой чемпионский путь как ГСВ.
+3
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Яма
А в чём невежественность?
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Alexander92
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Удоке тоже опыта не хватило в финале с ГСВ и его физруком называли первую половину сезона, когда команда также периодически рассыпалась как и сейчас в ПО. А Мазуллу могли оставить и.о. на первое время и искать спокойно опытного тренера, а не чёрного братишку, который моложе Эла Хорфорда.
Я о том же и говорю. Спасибо.
+1
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Killyr
всё по делу. Но серьёзные перемены - это тренер и ментально сильный ветеран, который может надавать пожопников.
+1
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Killyr
Ответ Максим Усков
Грин может только по харе дать, но никак не лещей.
Инсайд, были в команде?))
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Василий Потемкин
Ответ Alexander92
Я не думаю, что они смогут серьёзно воспринимать игрока, который не выходит на площадку и не показывает на собственном примере как надо делать здесь и сейчас. ИМХО.
По такой логике они и Споэлстру не должны воспринимать...Хаслем потому и сидит на скамейке,что это ментально сильный и уважаемый ветеран,который явно влияет на атмосферу в команде и не дает никому расслабиться.Во-первых:об этом сами игроки часто говорят,во-вторых:достаточно посмотреть,как он толкает перед игрой(а иногда даже в таймаутах) мотивационные речи.
0
0
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Максим Усков
Ответ Killyr
Инсайд, были в команде?))
Вчера с Карри тусовался, приятный тип, ничего не скажешь.
0
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Alexander92
Ответ Killyr
Дрэймонд. Насчёт его поджопников вся лига слышала.
Я про Дреймонда и написал.
0
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Василий Потемкин
Ответ Alexander92
Ну, так у Бостона лидеры такие, что им толкай речи, что не толкай, ничего из этого не выгорит. Тут нужен ветеран, который будет выходить на площадку и делать, когда лидеры в очередной раз обоср.лись. Который будет спасать ж.пы этим недофранчайзам, особенно Тейтуму с пулей в голове и никакими лидерскими качествами.
Я немного о другом.В этом году Бостон явно выглядит гораздо хуже,чем в прошлом году(хотя должно быть наоборот).Очевидно,что они совершенно не воспринимают Мазуллу и он для них не авторитет.А вот если бы на скамейке Бостона был бы авторитетный ветеран,который мог бы быть проводником тренера и мотиватором одновременно-Бостон так бы не просел.Споэлстра не просто так Хаслема держит в раздевалке и на скамейке...
0
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