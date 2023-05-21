«Если мяч в левой руке, в 95% случаев он будет бросать». Алекс Карузо рассказал, как защищаться против Джейсона Тейтума
Защитник «Чикаго» Алекс Карузо стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Old Man And Three.
Карузо поделился, как нужно защищаться против форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума.
«Не знаю, разбирают ли они это после матчей. Если у Джейсона Тейтума мяч в левой руке, то вероятность того, что он совершит бросок, составляет 95%.
Раз за разом он делал шаг вперед и просто бросал, или выходил из дриблинга левой рукой, делал маленький отступ назад и тоже совершал бросок. Меня просто поражало, что никто, никто не знал, что он будет делать, а я говорил: «Вы стоите в метре от линии, а он вам уже 30 накидал», – объяснил защитник.
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