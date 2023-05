«Если мяч в левой руке, в 95% случаев он будет бросать». Алекс Карузо рассказал, как защищаться против Джейсона Тейтума

Защитник « » стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Old Man And Three.

Карузо поделился, как нужно защищаться против форварда «Селтикс» .

«Не знаю, разбирают ли они это после матчей. Если у Джейсона Тейтума мяч в левой руке, то вероятность того, что он совершит бросок, составляет 95%.

Раз за разом он делал шаг вперед и просто бросал, или выходил из дриблинга левой рукой, делал маленький отступ назад и тоже совершал бросок. Меня просто поражало, что никто, никто не знал, что он будет делать, а я говорил: «Вы стоите в метре от линии, а он вам уже 30 накидал», – объяснил защитник.

