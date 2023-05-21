«Если мяч в левой руке, в 95% случаев он будет бросать». Алекс Карузо рассказал, как защищаться против Джейсона Тейтума

Теги Бостон Чикаго НБА НБА плей-офф Алекс Карузо Джейсон Тейтум Баскетбол

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Old Man And Three.

Карузо поделился, как нужно защищаться против форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Не знаю, разбирают ли они это после матчей. Если у Джейсона Тейтума мяч в левой руке, то вероятность того, что он совершит бросок, составляет 95%.

Раз за разом он делал шаг вперед и просто бросал, или выходил из дриблинга левой рукой, делал маленький отступ назад и тоже совершал бросок. Меня просто поражало, что никто, никто не знал, что он будет делать, а я говорил: «Вы стоите в метре от линии, а он вам уже 30 накидал», – объяснил защитник.

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9 комментариев

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Fazy10
Карузо гений )
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ruprekht
Ответ serginn
Майами: "Нам пофиг в какой руке у Тейтума будет мяч, у нас есть Джимми")
не надо этого шапкозакидательства. майами еще и близко не закончило свою работу. ограничивать лидеров соперника это задача номер 1
+23
-1
+22
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karttman
"Если у Джейсона Тейтума мяч в любой руке в 4-й четверти, то вероятность того, что он совершит бросок, составляет 5 процентов"
+24
-3
+21
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xamer 9
Ответ karttman
"Если у Джейсона Тейтума мяч в любой руке в 4-й четверти, то вероятность того, что он совершит бросок, составляет 5 процентов"
Ну вообще в 7 матче с Филой Тейтум очень много очков взял и вывел свою команду в финал конфы. Так что не все так однозначно
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Vgorodeslyakot
Поди, что Тейтум и сам этого не знает. После новости пошел проверять туи на участке, может там причаился Карузо с лупой в левой руке.
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RayRay
Если на банке будет сидеть Роб , то опять навалят из краски Бостону . И пофиг на какой руке мяч .
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