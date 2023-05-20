Чемпионат Италии. Плей-офф. 25 очков Шилдса помогли «Милану» обыграть «Викторию Либертас» и выйти в 1/2 финала, «Динамо Сассари» победило «Венецию»
В субботу, 20 мая, завершились две серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии.
25 очков Шейвона Шилдса помогли «Милану» обыграть в гостях «Викторию Либертас» и выйти в 1/2 финала, «Динамо Сассари» взяло верх над «Венецией».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 20 мая, 21.30, «Vitrifrigo Arena»
- Виктория Либертас
- Харалабопулос (11 + 8 подборов), Читэм (11), Абдур-Рахман (5), Кравич (4), Моретти (3) – старт; Дельфино (14), Дэй (13), Висконти (8), Тоте (8), Тамбоне (3).
«Милан» победил в серии – 3-1
- Дата проведения
- 20 мая, 22.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Динамо Сассари
- Крушлин (22), Доу (15 + 7 подборов), Стивенс (5), Джонс (2), Бенджюс (0) – старт; Диоп (19 + 10 подборов), Трейер (11), Джентиле (7), Робинсон (6), Распино (0).
«Динамо Сассари» победил в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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