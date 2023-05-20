Чемпионат Италии. Плей-офф. 25 очков Шилдса помогли «Милану» обыграть «Викторию Либертас» и выйти в 1/2 финала, «Динамо Сассари» победило «Венецию»

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В субботу, 20 мая, завершились две серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии.

25 очков Шейвона Шилдса помогли «Милану» обыграть в гостях «Викторию Либертас» и выйти в 1/2 финала, «Динамо Сассари» взяло верх над «Венецией».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Виктория Либертас – EA7 Эмпорио Армани Милан 80:94 (17:34, 23:21, 14:16, 26:23)
Дата проведения
20 мая, 21.30, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча
Виктория Либертас
Харалабопулос (11 + 8 подборов), Читэм (11), Абдур-Рахман (5), Кравич (4), Моретти (3) – старт; Дельфино (14), Дэй (13), Висконти (8), Тоте (8), Тамбоне (3).
EA7 Эмпорио Армани Милан
Шилдс (25 + 7 подборов), Мелли (14 + 8 подборов), Напьер (13), Фойгтманн (12), Бэрон (11) – старт; Хайнс (7 + 7 подборов), Бальдассо (6), Датоме (3), Риччи (3), Пангос (0), Тонут (0), Билига (0).

«Милан» победил в серии – 3-1

Динамо Сассари – Рейер Венеция 87:83 (24:25, 21:8, 15:20, 27:30)
Дата проведения
20 мая, 22.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча
Динамо Сассари
Крушлин (22), Доу (15 + 7 подборов), Стивенс (5), Джонс (2), Бенджюс (0) – старт; Диоп (19 + 10 подборов), Трейер (11), Джентиле (7), Робинсон (6), Распино (0).
Рейер Венеция
Списсу (14 + 6 потерь), Паркс (10), Мокока (8), Уиллис (7), Тесситори (6) – старт; Грэйнджер (30), Брамос (3), Уотт (3), Брукс (2), Де Николао (0), Мораскини (0).

«Динамо Сассари» победил в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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