Чемпионат Италии. Плей-офф. 25 очков Шилдса помогли «Милану» обыграть «Викторию Либертас» и выйти в 1/2 финала, «Динамо Сассари» победило «Венецию»

В субботу, 20 мая, завершились две серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии.

25 очков Шейвона Шилдса помогли «Милану» обыграть в гостях «Викторию Либертас» и выйти в 1/2 финала, « » взяло верх над «Венецией».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

«Милан» победил в серии – 3-1

«Динамо Сассари» победил в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна