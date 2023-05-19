Джамал Мюррэй: «Не получаю столько уважения, сколько заслуживаю. Я лучше многих игроков лиги»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй считает, что медиа НБА уделяют ему недостаточно внимания.

«Не думаю, что получаю столько уважения, сколько заслуживаю. Я лучше многих игроков лиги. Каждый раз, когда вижу всякие рейтинги, думаю: «Безумие». Может быть, это потому, что я так долго не играл из-за травмы. Но если мы станем чемпионами, это все изменит», – приводит слова Мюррэя Andscape.

В текущем розыгрыше плей-офф Мюррэй набирает в среднем 27,2 очка, 6,2 передачи и 5,5 подбора при 47% реализации с игры и 41% из-за дуги.

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fridzon
Зачем они это говорят во время серий? Искренне не понимаю.
Выиграй и само все пойдет в медийном плане, в рейтингах всяких
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Что-то тренера и Джамала понесло немного как болтунов из Мемфиса …
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radovan
Ответ Strannix
Так иди и докажи! Чего лясы точить?!
Так он и доказывает)
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gaji Eyubov
Джамал крут, за четвертую четверть набрать 20+ очков, и дать преимущество команде. Так ещё в конце попасть все штрафные. Он явно заслуживает уважения, как отличный игрок.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Radovan
Так он и доказывает)
Вот пускай докажет до конца, ну или хотя бы до финала, тогда и затевает эти речи. А вести их посреди серии это как-то немного неуместно, мне кажется.
Такие речи хорошо вести с перстнем)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Не ной, а продолжай биться. МВП финала не станешь, но если останешься на текущем уровне до конца ПО - почет, уважуха и места в рейтингах тебе обеспечены. Нахрена портить все этим нытьем...
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Egorov
Действительно, стань чемпионом сначала! Тут одни про династию постоянно говорят, а сами ничего не выиграли. Тоже не получают достаточно уважения)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Так иди и докажи! Чего лясы точить?!
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cm9x4
Ох уж эта лига неуважаемых. Куда не плюнь одно неуважение.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ой, только не это.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сметанин
Ох, рано, Джамал...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ Вячеслав Медведев
Согласен полностью! Джамал Мюррэй действительно очень талантливый игрок, который способен обеспечить своей команде победу. И его недооцененность в медиа только подчеркивает то, что он - драгоценный бриллиант, который еще не получил всего того, что ему полагается. Но я уверен, что в ближайшее время все изменится и Мюррэй будет получать тот уровень признания, который он заслуживает.
Он канадец а канадцы никого не интересуют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
По делу говорит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vlasovsport
Чемпионами станут и уважение появится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
в чемпионате не помнит как играет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxsut
В этом году он действительно крут и очень стабилен в нападении. Никола конечно волшебник, но без такой игры Джамала, не было бы таких результатов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ Сергей Волинцов
Ну, Денвер, готовься. Карма быстро прилетит
Будь как С̶е̶р̶г̶е̶й̶ ̶В̶о̶л̶и̶н̶ц̶о̶в̶ мышь, сиди тихо, не отсвечивай
Сначала выиграй дюжину колец, а потом..
А потом дальше молчи, пацаны оценят
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Может и не вовремя он, но чистая правда.
Человек давно не играл, все о нём забыли.
А он подлечился и показывает феноменальную игру.
Именно он является X-фактором успеха Денвера.
Без него Йокич просто убивался, но в одно лицо не мог.
Ну и остальные тоже заматерели.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Джамал всегда такой был - у них баланс с Йокичем, как в отношениях)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Ответ Gaji Eyubov
Джамал крут, за четвертую четверть набрать 20+ очков, и дать преимущество команде. Так ещё в конце попасть все штрафные. Он явно заслуживает уважения, как отличный игрок.
не настолько чтобы ныть про неуважение. эмбид и то больше добился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flash 1989
По факту
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий