Джамал Мюррэй: «Не получаю столько уважения, сколько заслуживаю. Я лучше многих игроков лиги»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй считает, что медиа НБА уделяют ему недостаточно внимания.
«Не думаю, что получаю столько уважения, сколько заслуживаю. Я лучше многих игроков лиги. Каждый раз, когда вижу всякие рейтинги, думаю: «Безумие». Может быть, это потому, что я так долго не играл из-за травмы. Но если мы станем чемпионами, это все изменит», – приводит слова Мюррэя Andscape.
В текущем розыгрыше плей-офф Мюррэй набирает в среднем 27,2 очка, 6,2 передачи и 5,5 подбора при 47% реализации с игры и 41% из-за дуги.
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Выиграй и само все пойдет в медийном плане, в рейтингах всяких
Такие речи хорошо вести с перстнем)
Сначала выиграй дюжину колец, а потом..
А потом дальше молчи, пацаны оценят
Человек давно не играл, все о нём забыли.
А он подлечился и показывает феноменальную игру.
Именно он является X-фактором успеха Денвера.
Без него Йокич просто убивался, но в одно лицо не мог.
Ну и остальные тоже заматерели.