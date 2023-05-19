Джамал Мюррэй: «Не получаю столько уважения, сколько заслуживаю. Я лучше многих игроков лиги»

Разыгрывающий « » считает, что медиа уделяют ему недостаточно внимания.

«Не думаю, что получаю столько уважения, сколько заслуживаю. Я лучше многих игроков лиги. Каждый раз, когда вижу всякие рейтинги, думаю: «Безумие». Может быть, это потому, что я так долго не играл из-за травмы. Но если мы станем чемпионами, это все изменит», – приводит слова Мюррэя Andscape.

В текущем розыгрыше плей-офф Мюррэй набирает в среднем 27,2 очка, 6,2 передачи и 5,5 подбора при 47% реализации с игры и 41% из-за дуги.

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