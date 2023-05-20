Чемпионат Греции. Плей-офф. «Перистери» сравнял счет в серии с «Панатинаикосом»

В субботу, 20 мая, «Перистери» обыграл «Панатинаикос» во втором матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции (73:58, 1-1).

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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