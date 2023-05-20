Чемпионат Греции. Плей-офф. «Перистери» сравнял счет в серии с «Панатинаикосом»
В субботу, 20 мая, «Перистери» обыграл «Панатинаикос» во втором матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции (73:58, 1-1).
Чемпионат Греции
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 20 мая, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Перистери
- Денмон (14), Билан (14 + 10 подборов), Франсиско (12 + 6 передач), Пулианитис (9 + 7 подборов), Каселакис (6) – старт; Раданов (6), Мораитис (5), Коулмэн (5), Хаммер (2), Персидис (0).
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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