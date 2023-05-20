Чемпионат Греции. Плей-офф. «Перистери» сравнял счет в серии с «Панатинаикосом»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Перистери Баскетбол

В субботу, 20 мая, «Перистери» обыграл «Панатинаикос» во втором матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции (73:58, 1-1).

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

Перистери – Панатинаикос 73:58 (18:17, 15:12, 28:17, 12:12)
Дата проведения
20 мая, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча
Перистери
Денмон (14), Билан (14 + 10 подборов), Франсиско (12 + 6 передач), Пулианитис (9 + 7 подборов), Каселакис (6) – старт; Раданов (6), Мораитис (5), Коулмэн (5), Хаммер (2), Персидис (0).
Панатинаикос
Понитка (17 + 12 подборов), Мандзукас (6), Гудайтис (5 + 8 подборов), Григонис (4), Бохоридис (0) – старт; П. Калаицакис (13), Ли (6), Аграванис (5), Папаяннис (2 + 8 подборов), Г. Калаицакис (0), Уильямс (0).

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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