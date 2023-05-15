Чемпионат Греции. Плей-офф. «Панатинаикос» сыграет с «Перистери»

В понедельник, 15 мая, в первом матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции « » дома сыграет с « ».

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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