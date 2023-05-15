Чемпионат Греции. Плей-офф. «Панатинаикос» сыграет с «Перистери»
В понедельник, 15 мая, в первом матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции «Панатинаикос» дома сыграет с «Перистери».
Чемпионат Греции
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 15 мая, 15.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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