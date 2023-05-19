Никола Миротич: «Фаворита в матче с «Реалом» нет. Главное – хорошо начать и оставаться хладнокровными»

Тяжелый форвард «Барселоны» поделился стратегией на матч против « » в рамках «Финала четырех».

В 2022 году в Белграде «мадридцы» оказались сильнее – 86:83.

Сегодня команды вновь встретятся в Каунасе, Литва.

«Реал» – очень конкурентоспособная, сильная команда, с большим опытом, которая знает, как играть в поздних стадиях турнира. Команда, которую, конечно же, мы все хотим победить, но это будет нелегко: фаворитов нет.

Главное – хорошо начать и оставаться хладнокровными. Сорок минут могут тянуться вечно, и мы должны быть в состоянии справиться со всем, что произойдет, особенно в начале. И думать, как мы можем навязать свой темп игры, это ключевой момент», – поделился Миротич в интервью после командной тренировки.

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