«Клипперс» и Расселл Уэстбрук проявляют взаимный интерес в продлении контракта

Теги возможные переходы Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

«Клипперс» и разыгрывающий Расселл Уэстбрук проявляют взаимный интерес в продлении контракта. 

Об этом информирует обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.

«Между «Клипперс» и Расселлом Уэстбруком существует взаимный интерес в продлении контракта.

У Расселла нет желания играть в каком-либо другом месте помимо Лос-Анджелеса», – сообщает Сигель.

Уэстбрук перешел в «Клипперс» по ходу сезона-22/23. Летом он станет свободным агентом.

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20 комментариев

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Локоть Артеста
Удачи. Придется Уэстбруку пахать сразу за троих, когда Кавай и Пол будут травмированы.
+20
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fedorbazaykin
Ответ Локоть Артеста
Удачи. Придется Уэстбруку пахать сразу за троих, когда Кавай и Пол будут травмированы.
Игр 60 вообщем
+13
-1
+12
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Тычкин Евгений
"Болеть за Клипперс" это новое определение мазохизма в толковом словаре.
+12
-2
+10
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xamer 9
Ответ Перстень Уэстбрука
60/3 и завершение карьеры в родном городе и не такой токсичной команде как ЛАЛ
Пока нетоксичная команда лечит своих звёзд на рыбалке, токсичная же команда в финале конференции и пока не потеряла шанс на трофей.
По поводу контракта - вопросов нет, Рассел нужен ЛАК, как минимум на следующий сезон.
+14
-4
+10
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Перстень Уэстбрука
60/3 и завершение карьеры в родном городе и не такой токсичной команде как ЛАЛ
+8
-2
+6
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Ann Tretiakova
в клиперс он смотреться хорошо) Рад за черепаху..не хейтер ЛАЛ ...но изначально было понятно что они зря его обменяли , тем более когда в прошлом сезоне собрали команду ветеранов ))) Прям то что нужно по стилю игры для Черепахи ....
понятно что он уже прошел свой пик , но человек не заслужил такой критики от болельщиков ЛАЛ..если кто и виноват в том что случилось , то это офис /Леброн ЛАЛ
+9
-6
+3
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Givi Shotadze
Ответ Ann Tretiakova
в клиперс он смотреться хорошо) Рад за черепаху..не хейтер ЛАЛ ...но изначально было понятно что они зря его обменяли , тем более когда в прошлом сезоне собрали команду ветеранов ))) Прям то что нужно по стилю игры для Черепахи .... понятно что он уже прошел свой пик , но человек не заслужил такой критики от болельщиков ЛАЛ..если кто и виноват в том что случилось , то это офис /Леброн ЛАЛ
В ЛАЛ был конфликт зарплата-игра, но на кого его потом обменяли - это того стоило ....)))))
+6
-3
+3
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Ann Tretiakova
Ответ Givi Shotadze
В ЛАЛ был конфликт зарплата-игра, но на кого его потом обменяли - это того стоило ....)))))
в лал был конфликт что изначально черепаха не подходил под стиль игры леброна...когда они меняли игрока-- в офисе не знали какая у него ЗП ?))
+4
-1
+3
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Стэн Смит
Ответ Тычкин Евгений
"Болеть за Клипперс" это новое определение мазохизма в толковом словаре.
Почему же новое? Уже лет 20
+3
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Gulom Azizkhujaev
Дайте пацану максималку!
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Борис Потапкин
Ответ xamer 9
Пока нетоксичная команда лечит своих звёзд на рыбалке, токсичная же команда в финале конференции и пока не потеряла шанс на трофей. По поводу контракта - вопросов нет, Рассел нужен ЛАК, как минимум на следующий сезон.
думаю тут токсичность фэнов имеется в виду, неизмеримо бо́льшая фанбаза, внимание, ответственность, давление и неадекватная критики за каждый пук
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Notionalist Notionalist
Ответ Ann Tretiakova
в лал был конфликт что изначально черепаха не подходил под стиль игры леброна...когда они меняли игрока-- в офисе не знали какая у него ЗП ?))
То есть, то, что без Леброна, Дэвиса и Уэстбрука платёжка ЛАЛ 30 млн, а платёжка Клипперс без Ленарда, Джорджа и Уэстбрука 105 млн никак не влияет на ситуацию?
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xamer 9
Ответ Борис Потапкин
думаю тут токсичность фэнов имеется в виду, неизмеримо бо́льшая фанбаза, внимание, ответственность, давление и неадекватная критики за каждый пук
Но предыдущий комментатор написал же слово "команда" - значит, речь про фарншизу ЛАЛ, а не про фэнов, которые и правда в большинстве неадекватны, к сожалению.
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Gulom Azizkhujaev
Я в курсе. Это мем такой.
значит я маленьк подушнил
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Gulom Azizkhujaev
Ответ никнейм ботвиннег-корчной
Клипперс могут выписать Уэстбруку максимум 3.8 миллиона
Я в курсе. Это мем такой.
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Notionalist Notionalist
Ответ никнейм ботвиннег-корчной
Клипперс могут выписать Уэстбруку максимум 3.8 миллиона
По новому соглашению может быть чуть больше, но понятно, что не 20 в год.
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Gulom Azizkhujaev
Дайте пацану максималку!
Клипперс могут выписать Уэстбруку максимум 3.8 миллиона
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TurboMen
Ответ Ann Tretiakova
в клиперс он смотреться хорошо) Рад за черепаху..не хейтер ЛАЛ ...но изначально было понятно что они зря его обменяли , тем более когда в прошлом сезоне собрали команду ветеранов ))) Прям то что нужно по стилю игры для Черепахи .... понятно что он уже прошел свой пик , но человек не заслужил такой критики от болельщиков ЛАЛ..если кто и виноват в том что случилось , то это офис /Леброн ЛАЛ
я думаю в ЛАЛ были виноваты все, и сам игрок, и тренер, и генменеджер, и партнёры(которые ломались один за другим!).
Многие например не замечают влиянию Лю на Расса, а он между прочим очень тонко чувствовал Вестбрука и дозировал его минуты. Но возможно это следствие минималки, а с максималкой Расс наверняка диктовал тренерам свои условия. Как игрок на контракте до 10 лямов Расс ещё долго может быть полезен.
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Ann Tretiakova
Ответ Givi Shotadze
Какой стиль? Леброн может четверть не бросать по кольцу, если кто-то забивает. Он готов приспособиться ради результата, Расс такового давать не смог и бесполезность в защите....
ну да ))ну да ...Особенно в прошлом сезоне когда он гнался за рекордом )))и мусорил статистику ...Да , видел я как мог не бросать по кольцу )))

я уважаю Леброна за то что он делает в свои годы ,за его карьеру )
но все же ...как и все он имеет и негативные стороны ))
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Givi Shotadze
Ответ Ann Tretiakova
в лал был конфликт что изначально черепаха не подходил под стиль игры леброна...когда они меняли игрока-- в офисе не знали какая у него ЗП ?))
Какой стиль? Леброн может четверть не бросать по кольцу, если кто-то забивает. Он готов приспособиться ради результата, Расс такового давать не смог и бесполезность в защите....
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