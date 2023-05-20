« » и разыгрывающий Расселл Уэстбрук проявляют взаимный интерес в продлении контракта.

Об этом информирует обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.

«Между «Клипперс» и существует взаимный интерес в продлении контракта.

У Расселла нет желания играть в каком-либо другом месте помимо Лос-Анджелеса», – сообщает Сигель.

Уэстбрук перешел в «Клипперс» по ходу сезона-22/23. Летом он станет свободным агентом.

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