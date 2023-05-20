«Клипперс» и Расселл Уэстбрук проявляют взаимный интерес в продлении контракта
«Клипперс» и разыгрывающий Расселл Уэстбрук проявляют взаимный интерес в продлении контракта.
Об этом информирует обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.
«Между «Клипперс» и Расселлом Уэстбруком существует взаимный интерес в продлении контракта.
У Расселла нет желания играть в каком-либо другом месте помимо Лос-Анджелеса», – сообщает Сигель.
Уэстбрук перешел в «Клипперс» по ходу сезона-22/23. Летом он станет свободным агентом.
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По поводу контракта - вопросов нет, Рассел нужен ЛАК, как минимум на следующий сезон.
понятно что он уже прошел свой пик , но человек не заслужил такой критики от болельщиков ЛАЛ..если кто и виноват в том что случилось , то это офис /Леброн ЛАЛ
Многие например не замечают влиянию Лю на Расса, а он между прочим очень тонко чувствовал Вестбрука и дозировал его минуты. Но возможно это следствие минималки, а с максималкой Расс наверняка диктовал тренерам свои условия. Как игрок на контракте до 10 лямов Расс ещё долго может быть полезен.
я уважаю Леброна за то что он делает в свои годы ,за его карьеру )
но все же ...как и все он имеет и негативные стороны ))