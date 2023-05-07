Джей Ар Смит поддержал Расселла Уэстбрука: «От него отмахнулись те, кто должны быть самыми близкими людьми»
Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит поддержал разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука, который подвергся большой критике во время сезона, а потом был обменян из «Лейкерс» перед дедлайном.
«Честно говоря, я понимаю, через что ему пришлось пройти. Он питает огромную страсть к игре, и те, кто должны быть самыми близкими людьми — его партнеры по команде и организация — как бы отмахнулись от него, а затем и болельщики.
Ведь он парень из Лос-Анджелеса. Так что пройти через такое в команде из родного города – это очень тяжело. Я рад, что он перешел в «Клипперс» и добился там успеха», – сказал Смит.
Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории
"тот, кто должен", "та, кто должна", "те, кто должны"? Вы же не говорите так: "ОнИ должен". Можно, конечно, говорить безграмотно и вставлять мат, пока мозг подбирает слова, а можно просто учиться писать и говорить правильно. Там слово "кто" употребляется в значении "которые", поэтому следует употреблять далее "должНЫ", а не "должен"
Мне иногда кажется, что это некий Дэвид Боуи редакции баскетбольной ветки. Любая новость от него - это эпатаж и куча комментов)
https://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=308196
Как вам уже сказали чуть ранее, допустимы оба варианта написания, что и подтверждают специалисты http://new.gramota.ru/gramota/about/editors