Джей Ар Смит поддержал Расселла Уэстбрука: «От него отмахнулись те, кто должны быть самыми близкими людьми»

Теги Джей Ар Смит Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит поддержал разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука, который подвергся большой критике во время сезона, а потом был обменян из «Лейкерс» перед дедлайном.

«Честно говоря, я понимаю, через что ему пришлось пройти. Он питает огромную страсть к игре, и те, кто должны быть самыми близкими людьми — его партнеры по команде и организация — как бы отмахнулись от него, а затем и болельщики.

Ведь он парень из Лос-Анджелеса. Так что пройти через такое в команде из родного города – это очень тяжело. Я рад, что он перешел в «Клипперс» и добился там успеха», – сказал Смит.

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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22 комментария

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Куприн
Особенно жестоко с ним обошлись калифорнийские кольца и мячи, не принимающие его броски и вылетающие у него из рук.
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Djoyin
Ответ Адильхан Абдусаламов
Форточку откройте
При чём тут форточка, если в русском языке так:
"тот, кто должен", "та, кто должна", "те, кто должны"? Вы же не говорите так: "ОнИ должен". Можно, конечно, говорить безграмотно и вставлять мат, пока мозг подбирает слова, а можно просто учиться писать и говорить правильно. Там слово "кто" употребляется в значении "которые", поэтому следует употреблять далее "должНЫ", а не "должен"
+10
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Djoyin
"кто должНЫ быть самыми близкими людьми". Вот так нужно исправить в заголовке
+9
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Tim Timson
Гена растёт и растёт. умудрился в заголовке срач устроить. как говорится а теперь с эфиопским футболистом разберемся)
+5
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+5
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Djoyin
Ответ MVG
нет.
Да, если вы в школе учились и по-русски с детства говорите
+7
-2
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Jazzzz
Ответ Tim Timson
Гена растёт и растёт. умудрился в заголовке срач устроить. как говорится а теперь с эфиопским футболистом разберемся)
Гена вообще гений, если оценить его работу так то.
Мне иногда кажется, что это некий Дэвид Боуи редакции баскетбольной ветки. Любая новость от него - это эпатаж и куча комментов)
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volshebstvo
Уточняется, какого успеха добился в Клипперс?
+4
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DORIRA
Ответ володька трынкин
Такой боевой настрой вечером в субботу - сурово… Терпения Вашим близким))
И по пиву - всем подпивасам, называющим этого человека душнилой
+4
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Djoyin
Ответ MVG
ну как раз-таки я учился в русской школе и Вы не правы:)
Слово "те" перед запятой указывает на множественное число, поэтому идущие далее после запятой слова, связанные по смыслу с этими личностями, тоже должны идти во множественном числе, а вы отстаиваете просторечную разговорную форму. Кроме того, у вас после слова "школе" отсутствует запятая. Плохо учились в школе?
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Djoyin
Ответ не иначе, брат)
Нет, там всё правильно написано. Потому что "должен" относиться к слову "кто", а не к слову "те"
Нет, тогда у вас выпадает слово "те" в главной части предложения. Вы почему-то придаточное ставите выше главного в сложном предложении, а это безграмотно. Полистайте школьный учебник русского языка. И не надо так тупо меня троллить, потому что слово "кто" может быть и относящимся к множественному числу, а ещё дальше "самыМИ близкиМИ людьМИ" всё же во множественном числе, так что не надо ерунду писать
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не иначе, брат)
Ответ Djoyin
Нет, тогда у вас выпадает слово "те" в главной части предложения. Вы почему-то придаточное ставите выше главного в сложном предложении, а это безграмотно. Полистайте школьный учебник русского языка. И не надо так тупо меня троллить, потому что слово "кто" может быть и относящимся к множественному числу, а ещё дальше "самыМИ близкиМИ людьМИ" всё же во множественном числе, так что не надо ерунду писать
Ошибка в этом предложении есть. Нужно было написать "кто должен быть самым близким человеком" или "кто должны быть самими близкими людьми". Оба варианта допустимы
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Freddy Durst
Родившегося в Комптоне ничего не сломает.....
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не иначе, брат)
Ответ Djoyin
"кто должНЫ быть самыми близкими людьми". Вот так нужно исправить в заголовке
Нет, там всё правильно написано. Потому что "должен" относиться к слову "кто", а не к слову "те"
+4
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володька трынкин
Ответ Djoyin
Нет, тогда у вас выпадает слово "те" в главной части предложения. Вы почему-то придаточное ставите выше главного в сложном предложении, а это безграмотно. Полистайте школьный учебник русского языка. И не надо так тупо меня троллить, потому что слово "кто" может быть и относящимся к множественному числу, а ещё дальше "самыМИ близкиМИ людьМИ" всё же во множественном числе, так что не надо ерунду писать
Такой боевой настрой вечером в субботу - сурово… Терпения Вашим близким))
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viewerigo
Ответ Djoyin
Слово "те" перед запятой указывает на множественное число, поэтому идущие далее после запятой слова, связанные по смыслу с этими личностями, тоже должны идти во множественном числе, а вы отстаиваете просторечную разговорную форму. Кроме того, у вас после слова "школе" отсутствует запятая. Плохо учились в школе?
Вам лучше бы оспорить в таком случае ответ редакторов грамоты.ру - в их числе не только "хорошо учившиеся" в школах и ВУЗах, но и те, кто русский язык преподаёт.
https://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=308196
Как вам уже сказали чуть ранее, допустимы оба варианта написания, что и подтверждают специалисты http://new.gramota.ru/gramota/about/editors
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Igbin
Ответ volshebstvo
Уточняется, какого успеха добился в Клипперс?
Признания болельщиков и руководства.
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