Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит поддержал разыгрывающего «Клипперс» , который подвергся большой критике во время сезона, а потом был обменян из « » перед дедлайном.

«Честно говоря, я понимаю, через что ему пришлось пройти. Он питает огромную страсть к игре, и те, кто должны быть самыми близкими людьми — его партнеры по команде и организация — как бы отмахнулись от него, а затем и болельщики.

Ведь он парень из Лос-Анджелеса. Так что пройти через такое в команде из родного города – это очень тяжело. Я рад, что он перешел в « » и добился там успеха», – сказал Смит.

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