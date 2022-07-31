Женская НБА. «Коннектикут» сыграет с «Чикаго», «Нью-Йорк» – с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся пять матчей.

«Коннектикут» сыграет с лидером Восточной конференции . «Нью-Йорк» встретится на своей площадке с .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Чикаго

31 июля. 20:00

Нью-Йорк – Финикс

31 июля. 21:00

Индиана – Лас-Вегас

31 июля. 22:00

–

31 июля. 22:00

Лос-Анджелес –

1 августа. 2:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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