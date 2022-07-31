Женская НБА. «Коннектикут» сыграет с «Чикаго», «Нью-Йорк» – с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся пять матчей.
«Коннектикут» сыграет с лидером Восточной конференции «Чикаго». «Нью-Йорк» встретится на своей площадке с «Финиксом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Чикаго
31 июля. 20:00
Нью-Йорк – Финикс
31 июля. 21:00
Индиана – Лас-Вегас
31 июля. 22:00
Вашингтон – Сиэтл
31 июля. 22:00
Лос-Анджелес – Миннесота
1 августа. 2:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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