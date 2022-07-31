Женская НБА. «Коннектикут» сыграет с «Чикаго», «Нью-Йорк» – с «Финиксом» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Вашингтон жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся пять матчей.

«Коннектикут» сыграет с лидером Восточной конференции «Чикаго». «Нью-Йорк» встретится на своей площадке с «Финиксом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Чикаго

31 июля. 20:00

Нью-Йорк – Финикс

31 июля. 21:00

Индиана – Лас-Вегас

31 июля. 22:00

ВашингтонСиэтл

31 июля. 22:00

Лос-Анджелес – Миннесота

1 августа. 2:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Эван Мобли – это новый Гарнетт или новый Оладжувон? Погружаемся в воспоминания о великих и сравниваем их дебюты в НБА

Скандал в женской НБА: примадонна бросила клуб перед плей-офф. Лиз Кэмбедж конфликтует с «Лос-Анджелесом» весь сезон, а с баскетболом – всю жизнь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные