Саша Обрадович: «Было трудно найти ключик к сопернику даже при идеальном плане на игру»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Саша Обрадович Монако Баскетбол

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович подвел итог полуфинального матча «Финала четырех» Евролиги против «Олимпиакоса» (62:76).

«Мы точно знали, чего ожидать. Поговорили в перерыве, что нужно оставаться сосредоточенными и отвечать тем же, что и они. То, что произошло в первые пару минут 3-й четверти: у нас ничего не получалось в нападении, провалились. Это повлияло на нашу защиту. Пропустили слишком много легких очков с проникающих передач. Говорили об этом, когда готовились к игре.

Было трудно найти ключик к сопернику даже при идеальном плане на игру. В первой половине все работало благодаря нашей защите. Стоило дать столь сильному и подготовленному оппоненту шанс, и они им воспользовались», – завил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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1 комментарий

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Arturitto
Монако и так выше головы прыгнули в этом сезоне,но тренер полностью потерял нити игры в третьей четверти!
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