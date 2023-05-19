Саша Обрадович: «Было трудно найти ключик к сопернику даже при идеальном плане на игру»

Главный тренер « » подвел итог полуфинального матча «Финала четырех» против « » (62:76).

«Мы точно знали, чего ожидать. Поговорили в перерыве, что нужно оставаться сосредоточенными и отвечать тем же, что и они. То, что произошло в первые пару минут 3-й четверти: у нас ничего не получалось в нападении, провалились. Это повлияло на нашу защиту. Пропустили слишком много легких очков с проникающих передач. Говорили об этом, когда готовились к игре.

Было трудно найти ключик к сопернику даже при идеальном плане на игру. В первой половине все работало благодаря нашей защите. Стоило дать столь сильному и подготовленному оппоненту шанс, и они им воспользовались», – завил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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