Джамал Мюррэй набрал последние 12 очков «Денвера» во 2-м матче с «Лейкерс». Это второй результат в истории финальных серий за последние 25 лет

« » в четверг удвоил преимущество в серии с « » (2-0).

Разыгрывающий «Наггетс» записал на свой счет 23 очка в решающей четвертой 12-минутке.

Защитник за первые три четверти реализовал лишь 5 из 17 с игры, но в четвертой попал 6 из 7, включая четыре 3-очковых. Он помог «Наггетс» организовать рывок 15:1, после которого клуб из Колорадо повел 96:84.

Как сообщает ESPN Stats and Info, 12 очков Мюррэя, которые стали последними для команды в этой встрече, – второй результат за последние 25 лет финальных серий конференции или финала .

В 2007 году Леброн Джеймс набрал заключительные 25 очков «Кливленда» против «Детройта».

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