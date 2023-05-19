Джамал Мюррэй набрал последние 12 очков «Денвера» во 2-м матче с «Лейкерс». Это второй результат в истории финальных серий за последние 25 лет

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

«Денвер» в четверг удвоил преимущество в серии с «Лейкерс» (2-0).

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй записал на свой счет 23 очка в решающей четвертой 12-минутке.

Защитник за первые три четверти реализовал лишь 5 из 17 с игры, но в четвертой попал 6 из 7, включая четыре 3-очковых. Он помог «Наггетс» организовать рывок 15:1, после которого клуб из Колорадо повел 96:84.

Как сообщает ESPN Stats and Info, 12 очков Мюррэя, которые стали последними для команды в этой встрече, – второй результат за последние 25 лет финальных серий конференции или финала НБА.

В 2007 году Леброн Джеймс набрал заключительные 25 очков «Кливленда» против «Детройта».

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7 комментариев

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Булат Григорьев
25 очков подряд, просто сумасшествие Краба
+18
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Амбидекстер Сцевола
Мюррей сумасшедший просто, когда у него летит. В серии с Ютой они с Донованом Митчеллом вообще по полтосу очков друг другу накидывали. В следующий раз, когда, к середине третьей, скажем, четверти, у него будет всего 15 очков, как сегодня, стоит настраиваться на "сейчас что-то будет". С его ролью в команде он каждый матч под 30 отгружать способен, возможности будут.
+13
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+13
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Максим Яблонский
Реабилитировался за провальные три четверти. Но характер и упорство у него достойные в противовес условному Поттеру.
+6
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Максим Яблонский
Ответ Руслан Султанов
В нужный момент полетело!
Да, именно так, причем и через Джеймса, и через Дэвиса. Порой все проще. Но горе-аналитики снова будут придумывать у себя в голове логические конструкты, объясняющие, почему выиграли те, а не другие.
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Djoyin
Передачу переключил и понёсся
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Dougie Hamilton
Ответ Амбидекстер Сцевола
Мюррей сумасшедший просто, когда у него летит. В серии с Ютой они с Донованом Митчеллом вообще по полтосу очков друг другу накидывали. В следующий раз, когда, к середине третьей, скажем, четверти, у него будет всего 15 очков, как сегодня, стоит настраиваться на "сейчас что-то будет". С его ролью в команде он каждый матч под 30 отгружать способен, возможности будут.
Это была эпичнейшая серия. То, что творили эти двое, было за гранью реального.
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Руслан Султанов
В нужный момент полетело!
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