«Жальгирис» подписал Акилле Полонару до конца сезона

Теги Жальгирис переходы Turkish Airlines EuroLeague Акилле Полонара Баскетбол

Форвард Акилле Полонара (31 год, 203 см) покинул «Анадолу Эфес» и подписал контракт с «Жальгирисом» до конца сезона-2022/23.

Недавно в литовский клуб перешел еще один игрок «Эфеса», разыгрывающий Айзейя Тэйлор.

В нынешнем сезоне Полонара провел 15 матчей в Евролиге, набирая в среднем 2,8 очка и 2,2 подбора за 11,4 минуты на площадке. В прошлом сезоне он выступал за «Фенербахче», где его показатели составили 7,7 очка и 4,4 подбора.

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1 комментарий

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что еще можно прихватить из Эфеса
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