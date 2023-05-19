Чемпионат Турции. «Каршияка» обыграла «Коньяспор»
В пятницу, 19 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Каршияка» обыграла «Коньяспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 мая, 19.00, «Каршияка Арена»
- Каршияка
- Макколлум (17 + 7 передач), Дельгадо (16 + 12 подборов), Браун (14), Сипахи (11 + 8 передач), Акьязылы (4) – старт; Браун (14), Кылычлы (7), Кузминскас (7 + 7 подборов), Дурмаз (5), Барыш (0), Джелеп (0).
Положение команд: Тюрк Телеком – 24-5, Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 21-8, Каршияка – 21-9, Бурсаспор – 17-12, Тофаш – 14-15, Дарушафака – 14-15, Галатасарай – 13-16, Бахчешехир – 13-16, Бююкчекмедже – 13-16, Петким Спор – 12-17, Маниса – 12-17, Меркезефенди – 11-18, Бешикташ – 9-20, Газиантеп – 9-20, Коньяспор – 7-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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