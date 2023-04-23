Чемпионат Турции. «Каршияка» принимает «Дарушафаку», «Коньяспор» – «Бахчешехир»

В воскресенье, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

« » принимает «Дарушафаку», «Коньяспор» – « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Коньяспор – Бахчешехир Дата проведения 23 апреля, 15.30, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 18-7, – 18-8, – 16-10, – 13-12, Галатасарай – 11-15, Тофаш – 11-15, Бююкчекмедже – 11-15, Бахчешехир – 10-15, – 10-15, Меркезефенди – 10-16, Маниса – 10-16, Газиантеп – 9-17, – 8-17, Коньяспор – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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