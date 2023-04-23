Чемпионат Турции. «Каршияка» принимает «Дарушафаку», «Коньяспор» – «Бахчешехир»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Каршияка Дарушафака Коньяспор Бахчешехир Петким Спор Баскетбол

В воскресенье, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Каршияка» принимает «Дарушафаку», «Коньяспор» – «Бахчешехир».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Каршияка – Дарушафака 39:26 (3 четверть)
Дата проведения
23 апреля, 13.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча
Каршияка
Браун (6), Кузминскас (5), Сипахи (3), Акьязылы (2), Дельгадо (0) – старт; Кылычлы (8), Браун (6), Макколлум (5), Дурмаз (4), Джелеп (0).
Дарушафака
Уайт (6), Старкс (5), Оздемироглу (3), Оласени (3), Сайылы (0) – старт; Османи (3), Коркмаз (2), Муни (2), Маккалох (2), Куш (0).

Коньяспор – Бахчешехир
Дата проведения
23 апреля, 15.30, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
Онлайн матча

Бешикташ – Петким Спор
Дата проведения
23 апреля, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 18-7, Анадолу Эфес – 18-8, Бурсаспор – 16-10, Дарушафака – 13-12, Галатасарай – 11-15, Тофаш – 11-15, Бююкчекмедже – 11-15, Бахчешехир – 10-15, Петким Спор – 10-15, Меркезефенди – 10-16, Маниса – 10-16, Газиантеп – 9-17,Бешикташ – 8-17,  Коньяспор – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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