Эндрю Уиггинс: «В прошлом сезоне мы были более сплоченными и стабильными»

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс рассказал, чем команда прошлого чемпионского сезона отличалась от команды нынешнего сезона.

«Мне кажется, что в прошлом сезоне мы были, может быть, немного более сплоченными и стабильными, в том числе на выезде. В прошлом сезоне у нас была более возрастная команда.

Но мне кажется, что в этом году мы все же были способны добиться чего-то особенного. Не каждый сезон становится чемпионским, но я уверен, что мы еще вернемся», – сказал Уиггинс.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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8 комментариев

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Антон Патракеев
В прошлом сезоне был и другой Уиггинс, стоит только вспомнить уничтожение Тейтума в финале, 100 потерь. Здесь не успел набрать форму банально после ментальных проблем
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kiper88
Тогда меняйте Пула, раз из-за него проблемы в команде. Вон Эйтона в Финиксе тоже не любят, можно на него махнуть
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Ann Tretiakova
В прошлом году костяк ,тренерский штаб..все хотели доказать что разговоры о том что династия умерла после поражения Репторс ...это пустые разговоры ))Тот же Грин и Карри говорили что именно 4 титул для них самый ценный ..не первый даже ! а именно 4..что им было важно доказать всем что Династия жива )))Отсюда и мотивация огромная была в прошлом сезоне ..особенно после отдыха на протяжении 2 лет! Все были заряженные и мотивированные одной целью! В клубе были игроки которым нужно было продлевать контракты, для них еще дополнительная мотивация .. для ПГ2 и Отто Портера - тоже ,шанс реанимировать карьеру ! Все сложилось идеально для ГСВ!

Тот же Стеф хорошо отдохнул перед ПО... начинал вообще на скамейке ,потому что Пул был так хорош ..что ,о боже,смог усадить Карри на скамейку ...хотя мы и знаем что Стеф не эгоист и делает то что лучше для команды,но все же ...много команд в лиге есть где Стеф будет начинать серию ПО со скамейки ,даже после травмы (хотя и думаю что это был просто отдых перед плей офф...травма была , но не настолько серозная )...

вот все это вместе ...и сложилось вместе и дало результат!
И да ,я доже думаю что потеря помощника ослабила ГСВ ! Мы все видели что человек сделал с Королей !) очевидный что это был отличный специалист и ГСВ не хватило и его тоже
+1
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Tim Timson
Ответ kiper88
Тогда меняйте Пула, раз из-за него проблемы в команде. Вон Эйтона в Финиксе тоже не любят, можно на него махнуть
а Эйтон лучше Луни?. тем более в плане атмосферы?)
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totocash
Ответ Ann Tretiakova
Ты хоть слышал хотя бы раз какой то негатив о Пуле ? о его каких то нарушениях, плохой трудовой этике ? Хоть что то негативное ? в чем претензия ? в том что ветераны понимают что клуб дали больше денег молодому игроку ,а не старичку ?Ты знаешь что это такое --типичный булинг) чем тебе Пул не угодил ?? тем что офис клуба смотри вперед и предпочитает дать контракт молодому игроку ,а не пенсионеру Грину ?)) хотя и я и уважаю Грина , но он его уровень игры падет с каждым годом ...да у него есть сильный и слабые стороны ! Но все же ...Грин это уже прошлое .ты предлагаешь дать деньги Грину и Томпсону , и следующих 10 лет бороться за лотерею ?) у владельцев другой подход.. Они хотят продолжать бороться за что то важное , поэтому хотят иметь игроков на перспективу!
нет, но все видят его на площадке и сразу становится понятно, что он не для этой команды
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