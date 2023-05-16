Эндрю Уиггинс: «В прошлом сезоне мы были более сплоченными и стабильными»
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс рассказал, чем команда прошлого чемпионского сезона отличалась от команды нынешнего сезона.
«Мне кажется, что в прошлом сезоне мы были, может быть, немного более сплоченными и стабильными, в том числе на выезде. В прошлом сезоне у нас была более возрастная команда.
Но мне кажется, что в этом году мы все же были способны добиться чего-то особенного. Не каждый сезон становится чемпионским, но я уверен, что мы еще вернемся», – сказал Уиггинс.
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Тот же Стеф хорошо отдохнул перед ПО... начинал вообще на скамейке ,потому что Пул был так хорош ..что ,о боже,смог усадить Карри на скамейку ...хотя мы и знаем что Стеф не эгоист и делает то что лучше для команды,но все же ...много команд в лиге есть где Стеф будет начинать серию ПО со скамейки ,даже после травмы (хотя и думаю что это был просто отдых перед плей офф...травма была , но не настолько серозная )...
вот все это вместе ...и сложилось вместе и дало результат!
И да ,я доже думаю что потеря помощника ослабила ГСВ ! Мы все видели что человек сделал с Королей !) очевидный что это был отличный специалист и ГСВ не хватило и его тоже