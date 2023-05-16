Эндрю Уиггинс: «В прошлом сезоне мы были более сплоченными и стабильными»

Форвард «Голден Стэйт» рассказал, чем команда прошлого чемпионского сезона отличалась от команды нынешнего сезона.

«Мне кажется, что в прошлом сезоне мы были, может быть, немного более сплоченными и стабильными, в том числе на выезде. В прошлом сезоне у нас была более возрастная команда.

Но мне кажется, что в этом году мы все же были способны добиться чего-то особенного. Не каждый сезон становится чемпионским, но я уверен, что мы еще вернемся», – сказал Уиггинс.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться