Эдриан Воджнаровски: «Джеймс Харден намерен вернуться в «Хьюстон»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, что разыгрывающий «Филадельфии» может вернуться в « » этим летом.

«Даже если «Рокетс» завтра выиграют лотерею драфта, они не откажутся от идеи приобретения Джеймса Хардена.

И послушайте, в конечном итоге это может быть выгодной игрой для Джеймса. «Хьюстон» станет для него способом получить долгосрочный контракт, те гарантированные деньги, которые он хочет получить от «Сиксерс». Но я бы не стал расценивать это как просто рычаг давления.

Думаю, он крайне серьезно настроен на возвращение. Это будет очень интересная пара месяцев», – заявил инсайдер в эфире Get Up.

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