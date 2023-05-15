Эдриан Воджнаровски: «Джеймс Харден намерен вернуться в «Хьюстон»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, что разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден может вернуться в «Хьюстон» этим летом.

«Даже если «Рокетс» завтра выиграют лотерею драфта, они не откажутся от идеи приобретения Джеймса Хардена.

И послушайте, в конечном итоге это может быть выгодной игрой для Джеймса. «Хьюстон» станет для него способом получить долгосрочный контракт, те гарантированные деньги, которые он хочет получить от «Сиксерс». Но я бы не стал расценивать это как просто рычаг давления.

Думаю, он крайне серьезно настроен на возвращение. Это будет очень интересная пара месяцев», – заявил инсайдер в эфире Get Up.

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8 комментариев

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Mon Tag
О чемпионстве можно забыть, самое время вспомнить замечательные техасские стрип-клубы
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jonnysilverhand01
Вместе с эмбиидом !
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Mr.BadGuy
Харден который не смог. Дюрант хотя бы в ГСВ за гайкой сбегал. А Вестбрук и Харден не смогли.
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Максим Макеев
скатертью дорога
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slow focus
Ответ Mr.BadGuy
Харден который не смог. Дюрант хотя бы в ГСВ за гайкой сбегал. А Вестбрук и Харден не смогли.
такое себе у них трио: не тянут не вместе, не в порознь, не в половинчатом варианте
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Korban Cobain
Ответ Mr.BadGuy
Харден который не смог. Дюрант хотя бы в ГСВ за гайкой сбегал. А Вестбрук и Харден не смогли.
бедные миллионеры, плак
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Xell
Ответ Mr.BadGuy
Харден который не смог. Дюрант хотя бы в ГСВ за гайкой сбегал. А Вестбрук и Харден не смогли.
Уэстбруку Лал скоро перстень дадут.За то что свалил))))
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scorp19
Ответ Mr.BadGuy
Харден который не смог. Дюрант хотя бы в ГСВ за гайкой сбегал. А Вестбрук и Харден не смогли.
Ну так в ГСВ и Харден и Вестбрук своё бы взяли. Невозможно всем играть за ГСВ. А без них и Дюрант как мы видим тоже многого не добивается.
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