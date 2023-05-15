Чемпионат Италии. Плей-офф. «Виртус» – «Бриндизи», «Милан» против «Виктории Либертас»
В понедельник, 15 мая, состоятся три матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии.
«Венеция» примет «Динамо Сассари», «Виртус» – «Бриндизи», «Милан» сыграет против «Виктории Либертас».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 15 мая, 21.00, «Palasport Taliercio»
«Венеция» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 15 мая, 21.30, «Virtus Arena»
«Виртус» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 15 мая, 22.00, «Медиоланум Форум»
«Милан» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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