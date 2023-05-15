Чемпионат Италии. Плей-офф. «Виртус» – «Бриндизи», «Милан» против «Виктории Либертас»

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В понедельник, 15 мая, состоятся три матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии.

«Венеция» примет «Динамо Сассари», «Виртус» – «Бриндизи», «Милан» сыграет против «Виктории Либертас».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Рейер Венеция – Динамо Сассари
Дата проведения
15 мая, 21.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

«Венеция» ведет в серии – 1-0

Виртус – Бриндизи
Дата проведения
15 мая, 21.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

«Виртус» ведет в серии – 1-0

EA7 Эмпорио Армани Милан – Виктория Либертас
Дата проведения
15 мая, 22.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

«Милан» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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