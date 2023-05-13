Чемпионат Италии. Плей-офф. «Милан» – «Виктория Либертас», «Виртус» встретится с «Бриндизи»

В субботу, 13 мая, в рамках серий 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии пройдут три матча.

« » сыграет с «Викторией Либертас», « » встретится с « », « » – с « ».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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