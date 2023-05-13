Чемпионат Италии. Плей-офф. «Милан» – «Виктория Либертас», «Виртус» встретится с «Бриндизи»
В субботу, 13 мая, в рамках серий 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии пройдут три матча.
«Милан» сыграет с «Викторией Либертас», «Виртус» встретится с «Бриндизи», «Венеция» – с «Динамо Сассари».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 13 мая, 19.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 13 мая, 20.30, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 13 мая, 21.30, «Virtus Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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