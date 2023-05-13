Чемпионат Италии. Плей-офф. «Милан» – «Виктория Либертас», «Виртус» встретится с «Бриндизи»

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Виктория Либертас Рейер Венеция Бриндизи Динамо Сассари Баскетбол

В субботу, 13 мая, в рамках серий 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии пройдут три матча.

«Милан» сыграет с «Викторией Либертас», «Виртус» встретится с «Бриндизи», «Венеция» – с «Динамо Сассари».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

EA7 Эмпорио Армани Милан – Виктория Либертас
Дата проведения
13 мая, 19.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Динамо Сассари
Дата проведения
13 мая, 20.30, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Виртус – Бриндизи
Дата проведения
13 мая, 21.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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