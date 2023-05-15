Маркус Смарт о 51 очке Тейтума в 7-м матче: «Кино»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Маркус Смарт Джейсон Тейтум Баскетбол

Защитник «Бостона» Маркус Смарт прокомментировал рекордный перфоманс Джейсона Тейтума в седьмом матче с «Филадельфией» (112:88, 4-3).

Тейтум побил рекорд Стефена Карри по количеству очков, набранных в седьмом матче серии плей-офф. Лидер «Селтикс» набрал 51 очко при 17 из 28 с игры.

«Кино. И это крутое кино. Оставалось лишь сидеть, есть попкорн и наблюдать», – сказал Смарт.

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх

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3 комментария

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Райли Карри
ужасы для дока
+4
0
+4
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dedaification
Тейтум с первых секунд был заряжен. Великолепная игра. Хоофорд, Браун, Смарт. Да там все красавчики
+2
0
+2
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RayRay
Что там Док, ещё не ушёл ?
0
0
0
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