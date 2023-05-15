Защитник « » прокомментировал рекордный перфоманс в седьмом матче с «Филадельфией» (112:88, 4-3).

Тейтум побил рекорд Стефена Карри по количеству очков, набранных в седьмом матче серии плей-офф. Лидер «Селтикс» набрал 51 очко при 17 из 28 с игры.

«Кино. И это крутое кино. Оставалось лишь сидеть, есть попкорн и наблюдать», – сказал Смарт.

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх