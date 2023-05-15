Маркус Смарт о 51 очке Тейтума в 7-м матче: «Кино»
Защитник «Бостона» Маркус Смарт прокомментировал рекордный перфоманс Джейсона Тейтума в седьмом матче с «Филадельфией» (112:88, 4-3).
Тейтум побил рекорд Стефена Карри по количеству очков, набранных в седьмом матче серии плей-офф. Лидер «Селтикс» набрал 51 очко при 17 из 28 с игры.
«Кино. И это крутое кино. Оставалось лишь сидеть, есть попкорн и наблюдать», – сказал Смарт.
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