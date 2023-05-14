Энтони Эдвардс: «Я иду за Майклом Джорданом»

Теги Майкл Джордан Миннесота НБА Энтони Эдвардс Крис Хэйнс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поставил себе высокую планку в вопросе успешности карьеры игрока НБА.

«Я иду за братишкой ЭмДжеем. Будет непросто, но я иду за ним», – заявил Эдвардс в интервью Star Tribune на этой неделе.

Еще в 2020 году игрока спросили, какой он видит свою карьеру.

«Он сказал, что хочет стать лучшим атакующим защитником в истории. «Но ведь есть Майкл Джордан», – я спросил. На что был ответ: «Знаю. Хочу превзойти и его», – вспоминает разговор с Эдвардсом Крис Хэйнс.

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9 комментариев

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A. V.
Ещё один пешеход смазал лыжи в погоне за тенью MJ
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zippa
Ага, уже почти догнал)))
+6
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Аморалинни
Сначала до Бо Круса дойди
+3
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Игорь Северянин
Если только до ЭмДжея времён Вашика
+3
0
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anton sorokin
Не представляю, что бы Майкл сделал бы с таким персонажем как Таунс)
+1
0
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MetaPeaceWorld
"I’m chasing my boy M.J., for sure," Edwards said. "It’ll be hard, but I’m chasing him. Ещё "пацанчиком" Джордана назвал. Сразу почему то вспомнилось вот это: https://yandex.ru/video/preview/1574254104105940078
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MetaPeaceWorld
Замахнулся на икону...Стулья только подальше от него уберите
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