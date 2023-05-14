Энтони Эдвардс: «Я иду за Майклом Джорданом»

Защитник «Миннесоты» поставил себе высокую планку в вопросе успешности карьеры игрока .

«Я иду за братишкой ЭмДжеем. Будет непросто, но я иду за ним», – заявил Эдвардс в интервью Star Tribune на этой неделе.

Еще в 2020 году игрока спросили, какой он видит свою карьеру.

«Он сказал, что хочет стать лучшим атакующим защитником в истории. «Но ведь есть », – я спросил. На что был ответ: «Знаю. Хочу превзойти и его», – вспоминает разговор с Эдвардсом Крис Хэйнс.

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