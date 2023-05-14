Владимир Гомельский считает, что «Денвер» пройдет «Лейкерс» в финале Западной конференции
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский верит в победу «Денвера» в финальной серии Западной конференции с «Лейкерс».
«Наггетс» – 4-2», – написал Гомельский в ответ на вопрос читателя об исходе серии.
«Денвер» примет «Лейкерс» в первом матче в ночь на среду, 17 мая, в 03:30 по московскому времени.
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Денвер более интересная команда, да и Йокич заслужил после того, как его поистине подло обломали с MVP, которого он был достоин по праву.
Конечно финал Озеры-Бостон было бы украшением историческим, но все же нужно быть реалистами...