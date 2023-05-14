Владимир Гомельский считает, что «Денвер» пройдет «Лейкерс» в финале Западной конференции

Теги Денвер Лейкерс НБА Владимир Гомельский НБА плей-офф Баскетбол

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский верит в победу «Денвера» в финальной серии Западной конференции с «Лейкерс».

«Наггетс» – 4-2», – написал Гомельский в ответ на вопрос читателя об исходе серии.

«Денвер» примет «Лейкерс» в первом матче в ночь на среду, 17 мая, в 03:30 по московскому времени.

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8 комментариев

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Dienamiks
Lakers in 7 ибо противник достаточно сложный.
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Jazzzz
И встретится в Большом Финале с Бостоном☘️🤘🏼
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ДИКАНЬ
В заголовке Владимир, а за Денвер уверен Александр)) Хитро придумано на случай победы Лейкерс
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Сергей Волинцов
Лал в 7
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Антон Прокопчук
да так все вообще считают
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Отец Мельдоний
Надеемся на это!
Денвер более интересная команда, да и Йокич заслужил после того, как его поистине подло обломали с MVP, которого он был достоин по праву.
Конечно финал Озеры-Бостон было бы украшением историческим, но все же нужно быть реалистами...
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Laker1986
Вообще не страшно с Денвером, проиграть могут - это спорт, но после ГС и всех нюансов выхода в Плей офф - больше верится в выход в финал и чемпионство, первый чемпион через плей инн в год установления рекорда - отличная штука для маркетинга, главное без травм💜
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