Владимир Гомельский считает, что «Денвер» пройдет «Лейкерс» в финале Западной конференции

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский верит в победу « » в финальной серии Западной конференции с « ».

«Наггетс» – 4-2», – написал Гомельский в ответ на вопрос читателя об исходе серии.

«Денвер» примет «Лейкерс» в первом матче в ночь на среду, 17 мая, в 03:30 по московскому времени.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

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