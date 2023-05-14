Маркус Смарт о Маззулле: «Джо нас любит. Мы любим Джо»

Разыгрывающий « » лаконично рассказал о взаимоотношениях команды с главным тренером .

«Джо нас любит. Мы любим Джо. Мы верим в Джо. А Джо верит в нас», – приводит слова Смарта обозреватель «Селтикс» Джей Кинг.

«Бостон» встретится с «Филадельфией» сегодня, 14 мая, в 22:30 по московскому времени в рамках седьмого матча серии второго раунда плей-офф.

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

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