Маркус Смарт о Маззулле: «Джо нас любит. Мы любим Джо»

Теги Бостон Филадельфия Маркус Смарт Джо Маззулла Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт лаконично рассказал о взаимоотношениях команды с главным тренером Джо Маззуллой.

«Джо нас любит. Мы любим Джо. Мы верим в Джо. А Джо верит в нас», – приводит слова Смарта обозреватель «Селтикс» Джей Кинг.

«Бостон» встретится с «Филадельфией» сегодня, 14 мая, в 22:30 по московскому времени в рамках седьмого матча серии второго раунда плей-офф.

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