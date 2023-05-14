Маркус Смарт о 7-м матче с «Филадельфией»: «Фрейзер против Али»

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Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт поделился своим видением седьмого решающего матча против «Филадельфии» (3-3).

«Это Фрейзер против Али. Ты должен быть готов. Первый раунд, второй раунд, мы чувствуем себя хорошо, они чувствуют себя хорошо. Ноль-ноль, последний матч, кто победит?» – приводит слова Смарта обозреватель «Селтикс» Джей Кинг.

Команды встретятся сегодня в 22:30 по московскому времени.

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3 комментария

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Аморалинни
Судя по игре, там скорее Дацик против Емельяненко
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Владимир Волков
много слов и ноль информации
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MrFrost
Ответ Аморалинни
Судя по игре, там скорее Дацик против Емельяненко
Скорее Монгол против Рук Базук.
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