Маркус Смарт о 7-м матче с «Филадельфией»: «Фрейзер против Али»

Разыгрывающий « » поделился своим видением седьмого решающего матча против «Филадельфии» (3-3).

«Это Фрейзер против Али. Ты должен быть готов. Первый раунд, второй раунд, мы чувствуем себя хорошо, они чувствуют себя хорошо. Ноль-ноль, последний матч, кто победит?» – приводит слова Смарта обозреватель «Селтикс» Джей Кинг.

Команды встретятся сегодня в 22:30 по московскому времени.

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