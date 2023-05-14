«Никогда не прощу тебя за четвертый матч серии». Стеф Карри подписал и подарил майку Лонни Уокеру

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Лонни Уокер Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер опубликовал фото подписанной джерси, которую ему подарил разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри после серии второго раунда плей-офф.

«Для Лонни; продолжай cозидать; с любовью; никогда не прощу тебя за четвертый матч серии», – гласят надписи на майке.

Уокер набрал 15 очков в заключительной четверти четвертого матча с «Уориорз» (104:101, 3-1).

Все 15 очков Уокера пришлись на четвертую 12-минутку, которую «озерники» выиграли со счетом 27:17.

Вышедший со скамейки Уокер за 27 минут реализовал 6 из 9 с игры. В его активе также были 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

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8 комментариев

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Иван Хряпченко
Ответ Djoyin
Стеф имеет в виду, что всегда будет помнить то, как Лонни взял игру на себя и сделал Golden State. Как же вовремя Лонни выздоровел и вернулся в игру.
серьёзно?! а я думал, он обиделся на него)
+21
0
+21
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cm9x4
Ответ Иван Хряпченко
серьёзно?! а я думал, он обиделся на него)
Конечно обиделся. Карри известен в лиге как самый негативный, обидчивый и токсичный игрок лиги. 😊
+15
-1
+14
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DeX
Леброну надо подарить свою майку Пулу, где подписать: "Никогда не забудем тебя за то, что ты сделал для нас в этой серии"
+8
0
+8
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Anton Bogner
Ну да, юноша забожил) Но лучше такие маечки одноклубникам подарить
+5
-3
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Djoyin
Стеф имеет в виду, что всегда будет помнить то, как Лонни взял игру на себя и сделал Golden State. Как же вовремя Лонни выздоровел и вернулся в игру.
+6
-6
0
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Андрей Габдрахманов
Карри тоже будет Легендой ) но сложно сейчас оценивать кого то когда играет Леброн
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Xell
Ответ DeX
Леброну надо подарить свою майку Пулу, где подписать: "Никогда не забудем тебя за то, что ты сделал для нас в этой серии"
А Дэвис Клэю)
0
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