«Никогда не прощу тебя за четвертый матч серии». Стеф Карри подписал и подарил майку Лонни Уокеру
Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер опубликовал фото подписанной джерси, которую ему подарил разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри после серии второго раунда плей-офф.
«Для Лонни; продолжай cозидать; с любовью; никогда не прощу тебя за четвертый матч серии», – гласят надписи на майке.
Уокер набрал 15 очков в заключительной четверти четвертого матча с «Уориорз» (104:101, 3-1).
Все 15 очков Уокера пришлись на четвертую 12-минутку, которую «озерники» выиграли со счетом 27:17.
Вышедший со скамейки Уокер за 27 минут реализовал 6 из 9 с игры. В его активе также были 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.
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