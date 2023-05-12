Девин Букер не явился на заключительную пресс-конференцию сезона. Защитник не общался с прессой и после поражения от «Денвера»

Защитник « » не явился на заключительную пресс-конференцию сезона после вылета во втором раунде плей-офф от « » (2-4).

Лидер «Санз» после шестой игры серии также не стал общаться с прессой и сразу покинул арену.

до шестой встречи набирал в плей-офф-2023 36,0 очка за матч в среднем, реализуя 60% с игры.

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