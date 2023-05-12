Девин Букер не явился на заключительную пресс-конференцию сезона. Защитник не общался с прессой и после поражения от «Денвера»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» не явился на заключительную пресс-конференцию сезона после вылета во втором раунде плей-офф от «Денвера» (2-4).

Лидер «Санз» после шестой игры серии также не стал общаться с прессой и сразу покинул арену.

Букер до шестой встречи набирал в плей-офф-2023 36,0 очка за матч в среднем, реализуя 60% с игры.

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5 комментариев

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dev0
Мамба-менталити
+8
0
+8
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Юлия Закаблукова
Букер де Фред
+6
0
+6
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couture39
Правильно, все великие в свои лучшие сезоны плей-офф на последнюю прессуху сезона не являлись.

Только у них было раздевалка с шампанским, а у Букера рыбалка.
+3
-1
+2
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Гарун Алиев
Ответ Юлия Закаблукова
Букер де Фред
Никола Йокич это Похоронил МЦ
0
0
0
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