Трент Фрэйзер: «Мы пока проигрываем в этой серии, но не опускаем руки»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Трент Фрэйзер Баскетбол

Защитник «Зенита» Трент Фрэйзер после поражения от ЦСКА (72:77, 1-3) заявил, что команда не расстраивается, несмотря на отрыв армейцев в серии.

«Думаю, что мы следовали плану на игру на протяжении всего матча. Было несколько ошибок, но мы боролись, были в игре.

Да, мы пока проигрываем в этой серии, но не опускаем руки. Просто сделали несколько ошибок, которые стоили нам победы. Но сложно защищаться против них на протяжении всех 40 минут. Мы просто отдали им игру, это тяжело принимать. Эмоционально тяжело», – заявил Фрэйзер на послематчевой пресс-конференции.

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