Майк Браун посетит пятый матч серии «Олимпиакос» – «Фенербахче»

Главный тренер «Сакраменто» посетит решающий пятый матч серии «Олимпиакос» – « » (2-2), который пройдет во вторник, 9 мая, передает греческое издание Apex Sports.

Лидер « » Александар Везенков – главный кандидат на звание MVP сезона-2022/23 . Права на игрока находятся у « », клуб потенциально заинтересован в услугах форварда.

«Сейчас мы наслаждаемся наблюдением за ним и его командой со стороны. Они проводят отличный сезон, «Олимпиакос» – фантастический клуб. Нам удалось немного узнать [Сашу], и мы обязательно еще пообщаемся, но важные решения оставим на летний период», – заявил на недавней пресс-конференции генеральный менеджер команды Монте Макнэр.

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