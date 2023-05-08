Майк Браун посетит пятый матч серии «Олимпиакос» – «Фенербахче»

Теги Майк Браун Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос НБА Александар Везенков Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун посетит решающий пятый матч серии «Олимпиакос» – «Фенербахче» (2-2), который пройдет во вторник, 9 мая, передает греческое издание Apex Sports.

Лидер «Олимпиакоса» Александар Везенков – главный кандидат на звание MVP сезона-2022/23 Евролиги. Права на игрока находятся у «Сакраменто», клуб потенциально заинтересован в услугах форварда.

«Сейчас мы наслаждаемся наблюдением за ним и его командой со стороны. Они проводят отличный сезон, «Олимпиакос» – фантастический клуб. Нам удалось немного узнать [Сашу], и мы обязательно еще пообщаемся, но важные решения оставим на летний период», – заявил на недавней пресс-конференции генеральный менеджер команды Монте Макнэр.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Ответ Райли Карри
пусть приезжает на третий матч УНИКС - локо
И посмотрит на Воронцевича)
+8
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+8
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Райли Карри
пусть приезжает на третий матч УНИКС - локо
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Сашка уже пару сезонов должен в НБА бегать.
+1
0
+1
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felix_r
Это рубилово явно будет покруче любого матча НБА
0
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