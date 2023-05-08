Майк Браун посетит пятый матч серии «Олимпиакос» – «Фенербахче»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун посетит решающий пятый матч серии «Олимпиакос» – «Фенербахче» (2-2), который пройдет во вторник, 9 мая, передает греческое издание Apex Sports.
Лидер «Олимпиакоса» Александар Везенков – главный кандидат на звание MVP сезона-2022/23 Евролиги. Права на игрока находятся у «Сакраменто», клуб потенциально заинтересован в услугах форварда.
«Сейчас мы наслаждаемся наблюдением за ним и его командой со стороны. Они проводят отличный сезон, «Олимпиакос» – фантастический клуб. Нам удалось немного узнать [Сашу], и мы обязательно еще пообщаемся, но важные решения оставим на летний период», – заявил на недавней пресс-конференции генеральный менеджер команды Монте Макнэр.
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