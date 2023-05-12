Тайриз Макси о 7-м матче: «Если бы мне надо было поучаствовать в серьезной заварушке, хотел бы отправиться туда вместе с нынешними одноклубниками»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Тайриз Макси заверил в том, что команда будет готова к седьмому матче в серии с «Бостоном».

«Сиксерс» в четверг упустили возможность оформить выход в финал конференции, уступив в шестой игре со счетом 86:95.

«Если бы мне надо было поучаствовать в серьезной заварушке, седьмой матч в Бостоне, то я бы хотел отправиться туда вместе со своими нынешними одноклубниками, с этими парнями.

Я знаю, что у нас в команде собраны настоящие бойцы, знаю, что у нас в составе есть стойкие ребята. Я готов взяться за дело», – сказал Макси.

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1 комментарий

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Tim Timson
с Дедмоном и Харреллом добавил он)
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