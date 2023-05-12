Центровой «Филадельфии» рассказал о том, как должна сыграть команда в решающем седьмом матче серии против « » (3-3).

«Мы знаем, что от нас требуется. Мы уже побеждали на их площадке. Непросто добиваться цели в Бостоне, в этой атмосфере, но нам это удавалось и сейчас надо повторить. Каждый должен прибавить, начиная с меня. Я должен играть более агрессивно, чаще бросать и выводить партнеров на хорошие позиции. Все остальные тоже должны сделать свою работу, каждый должен показать себя.

Будет интересно. Седьмой матч... ради этого мы и играем, ради этого напряжения. Сегодня получалось не лучшим образом, но мы знаем, что можем быть намного лучше. Мы должны отреагировать на это поражение, мы должны победить», – заявил Эмбиид.

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