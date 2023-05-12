Джоэл Эмбиид о 7-м матче против «Бостона»: «Каждый должен прибавить, начиная с меня»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал о том, как должна сыграть команда в решающем седьмом матче серии против «Бостона» (3-3).
«Мы знаем, что от нас требуется. Мы уже побеждали на их площадке. Непросто добиваться цели в Бостоне, в этой атмосфере, но нам это удавалось и сейчас надо повторить. Каждый должен прибавить, начиная с меня. Я должен играть более агрессивно, чаще бросать и выводить партнеров на хорошие позиции. Все остальные тоже должны сделать свою работу, каждый должен показать себя.
Будет интересно. Седьмой матч... ради этого мы и играем, ради этого напряжения. Сегодня получалось не лучшим образом, но мы знаем, что можем быть намного лучше. Мы должны отреагировать на это поражение, мы должны победить», – заявил Эмбиид.
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В регулярке против тебя никто не защищается – доминация. Только Бостон прихватил, ты даже от Брогдона уйти не можешь, постоянно спотыкаешься об кого-то, падаешь, скидываешь на дугу, бросаешь через руки с разворота. 37-летний Хорфорд от тебя пустое место оставляет.
Бостон нам напихивает сколько хочет, мы – как пойдет. И поделом