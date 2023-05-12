Джоэл Эмбиид о 7-м матче против «Бостона»: «Каждый должен прибавить, начиная с меня»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал о том, как должна сыграть команда в решающем седьмом матче серии против «Бостона» (3-3).

«Мы знаем, что от нас требуется. Мы уже побеждали на их площадке. Непросто добиваться цели в Бостоне, в этой атмосфере, но нам это удавалось и сейчас надо повторить. Каждый должен прибавить, начиная с меня. Я должен играть более агрессивно, чаще бросать и выводить партнеров на хорошие позиции. Все остальные тоже должны сделать свою работу, каждый должен показать себя.

Будет интересно. Седьмой матч... ради этого мы и играем, ради этого напряжения. Сегодня получалось не лучшим образом, но мы знаем, что можем быть намного лучше. Мы должны отреагировать на это поражение, мы должны победить», – заявил Эмбиид.

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5 комментариев

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Sonder
Ну камон, это даже не смешно. Ты же эмвипи?? Я должен вставать в 3 часа ночи, чтобы видеть, как вы безвольно отдаете концовку, ведя в счете?

В регулярке против тебя никто не защищается – доминация. Только Бостон прихватил, ты даже от Брогдона уйти не можешь, постоянно спотыкаешься об кого-то, падаешь, скидываешь на дугу, бросаешь через руки с разворота. 37-летний Хорфорд от тебя пустое место оставляет.

Бостон нам напихивает сколько хочет, мы – как пойдет. И поделом
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Данил Ильинский
Ответ ST-L
в каком месте Бостон напихивал сколько хочет? какой там Хорфорд пустое место оставляет? почему это Джоэль должен легко уходить от Брогдона, если Брогдон очевидно быстрее чем Джоэль на ногах. я понимаю, расстроился, но берега то не надо путать. нормальная игра плейофф, кто-то выиграет, кто-то проиграет, счет 3-3. если проиграл - это не значит, что мир перевернулся
посмотри защиту Хорфорда против Эмбиида в концовке 4 матча, там буквально дедуля Эл деклассировал камерунца
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Данил Ильинский
Интересно Эмбиида уже одолевают флешбеки? 2 раунд, 7 игра, не хватает только Кавая))
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ST-L
Ответ Данил Ильинский
посмотри защиту Хорфорда против Эмбиида в концовке 4 матча, там буквально дедуля Эл деклассировал камерунца
и что. серия разве состоит из концовки одного матча? таким макаром можно найти эпизоды, когда по-твоему "деклассировали" Леброна, Карри, Дюранта и тд
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