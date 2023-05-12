Центровой «Филадельфии» назвал причины поражения в шестом матче серии с « » (86:95, 3-3).

«Мы перестали двигать мяч. Я не касался мяча в последние четыре минуты игры.

Мы упустили много хороших возможностей, смазали много хороших бросков. Я не касался мяча», – заявил Эмбиид.

В четвертой четверти «Сиксерс» реализовали лишь 5 из 20 с игры, смазав все 8 дальних бросков.

Эмбиид набрал 26 очков и 10 подборов при 9 из 19 с игры.

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