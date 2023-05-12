Джоэл Эмбиид: «Я не касался мяча в последние четыре минуты игры»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид назвал причины поражения в шестом матче серии с «Бостоном» (86:95, 3-3).
«Мы перестали двигать мяч. Я не касался мяча в последние четыре минуты игры.
Мы упустили много хороших возможностей, смазали много хороших бросков. Я не касался мяча», – заявил Эмбиид.
В четвертой четверти «Сиксерс» реализовали лишь 5 из 20 с игры, смазав все 8 дальних бросков.
Эмбиид набрал 26 очков и 10 подборов при 9 из 19 с игры.
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Это же просто готовая сцена.
"И тут МВП.. да-да, МВП.. готовы? Точно готовы? Задние ряды, я не знаю что с вами будет.. и тут МВП говорит - проиграли, потому что я в клатче мяча четыре минуты не касался". МВП, Карл.
mvp ёпта 😭
Мяч он захотел, понимаешь)
Эйтона хэйтят по делу, но без него дела ещё хуже. Лэндэйл и Бийомбо - по именам центры как будто танкующей команды.
И кто из них центровой, вот в чём вопрос?
Ну дак ЭмВиПи же.
Если Эйтон был бы здоров, то ротация была бы совсем другая и Лэндэйл выходил бы на площадку, чтобы дать Деандре передохнуть минут 5