Джоэл Эмбиид: «Я не касался мяча в последние четыре минуты игры»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид назвал причины поражения в шестом матче серии с «Бостоном» (86:95, 3-3).

«Мы перестали двигать мяч. Я не касался мяча в последние четыре минуты игры.

Мы упустили много хороших возможностей, смазали много хороших бросков. Я не касался мяча», – заявил Эмбиид.

В четвертой четверти «Сиксерс» реализовали лишь 5 из 20 с игры, смазав все 8 дальних бросков.

Эмбиид набрал 26 очков и 10 подборов при 9 из 19 с игры.

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26 комментариев

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Moddard
Жаль, что в баскетболе нет своего Задорнова, с таким же голосом и подачей.

Это же просто готовая сцена.

"И тут МВП.. да-да, МВП.. готовы? Точно готовы? Задние ряды, я не знаю что с вами будет.. и тут МВП говорит - проиграли, потому что я в клатче мяча четыре минуты не касался". МВП, Карл.
+89
-6
+83
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kazuma
Йокич тоже в последние 5 минут игры мяча не касался сегодня, но есть нюанс
+74
-2
+72
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Last avenger
Мы промазали, но это не я. Я вообще мяча не касался, слова истинного альфача, лидера.
mvp ёпта 😭
+29
-1
+28
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lukaseee
Царь недоволен, сворачивайте команду, строим новую.
+26
-1
+25
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ПП ПП
да блин о5 как всегда "Я" на первом месте, а потом уже команда. Он постоянен в своей шизе.
+20
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fridzon
бери подбор)
Мяч он захотел, понимаешь)
+15
-1
+14
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болельщег
Ответ Moddard
Жаль, что в баскетболе нет своего Задорнова, с таким же голосом и подачей. Это же просто готовая сцена. "И тут МВП.. да-да, МВП.. готовы? Точно готовы? Задние ряды, я не знаю что с вами будет.. и тут МВП говорит - проиграли, потому что я в клатче мяча четыре минуты не касался". МВП, Карл.
Есть же мем-видео с испанцем-хохотуном, отлично бы подошло под него подобное сделать
+14
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+14
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Yaroslove
Зато Тейтум касался )) Хотя, судя по своей игре до этого, и не должен был ))
+11
0
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boller_73
Всё правильно, он МВП регулярки, а в ПО не надо от него много ждать. Вот начнёт ныть что хочет мвп по, это другое дело
+8
-1
+7
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ammen
Лидер, которому мяч в концовке не доверяют
+8
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nikitosdaipoltos
Ответ kazuma
Йокич тоже в последние 5 минут игры мяча не касался сегодня, но есть нюанс
ну там не один нюанс
Эйтона хэйтят по делу, но без него дела ещё хуже. Лэндэйл и Бийомбо - по именам центры как будто танкующей команды.
+6
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Malay Saratov
Ответ Yaroslove
Зато Тейтум касался )) Хотя, судя по своей игре до этого, и не должен был ))
Замечал по протоколам в этой серии что Тейтум больше подборов набирает чем Эмбиид.
И кто из них центровой, вот в чём вопрос?
+5
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Sergey Zuev
Ответ lukaseee
Царь недоволен, сворачивайте команду, строим новую.
7 матч без него провести
+5
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пердак
Да пошёл ты! Смотри как настоящий мвп играет
+8
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Евгений Михеев
Фила просто априори неспособна решать серьезные задачи с такими главными звездами как Харден и Эмбиид. Борода еще ладно, действует в роли второй звезды, но самый ценный парень ментально абсолютно не тот игрок, что приводит команды к чемпионству. Другое дело, что в Бостоне схожая ситуация.
+3
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Целиноградец
Поэтому когда в Джамале просыпается Чапаев, а в каждой нигге время от времени просыпается Чапаев, Мыкола даже мяч водит и наводит порядок в игре.
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nikitosdaipoltos
Ответ nikitosdaipoltos
ну там не один нюанс Эйтона хэйтят по делу, но без него дела ещё хуже. Лэндэйл и Бийомбо - по именам центры как будто танкующей команды.
да и с набором очков у Финикса проблемы. Не пошел бросок у КД и Букера, кому атаковать? Сегодня в атаке пытался держать на плаву Пэйн, что очень неожиданно, а кому ещё? Также сегодня не пошло у Тэйтума, но там очки могут набрать и Браун, и Смарт, и Брогдон, и Уайт
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udod
два последних броска Эмбиида до "я не касался мяча" - тоже промахи
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Александр Митраков
Я-я-я-я-я-я-я
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Никола Тесла
"Мы перестали двигать мяч. Я не касался мяча в последние четыре минуты игры."
Ну дак ЭмВиПи же.
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йозе марино
он не касался меня там, я всё сделал сам 😁😁😁
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ kazuma
Йокич тоже в последние 5 минут игры мяча не касался сегодня, но есть нюанс
Йокич как раз касался, а вот KD уже завернувшись в полотенце что-то рассказывал Букеру на лавке
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alex765
Ответ nikitosdaipoltos
ну там не один нюанс Эйтона хэйтят по делу, но без него дела ещё хуже. Лэндэйл и Бийомбо - по именам центры как будто танкующей команды.
С контрактом Эйтона других центровых не подписать.
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nikitosdaipoltos
Ответ alex765
С контрактом Эйтона других центровых не подписать.
Я конкретно про 6 матч
Если Эйтон был бы здоров, то ротация была бы совсем другая и Лэндэйл выходил бы на площадку, чтобы дать Деандре передохнуть минут 5
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Mikael Rikhard
Ответ Евгений Михеев
Фила просто априори неспособна решать серьезные задачи с такими главными звездами как Харден и Эмбиид. Борода еще ладно, действует в роли второй звезды, но самый ценный парень ментально абсолютно не тот игрок, что приводит команды к чемпионству. Другое дело, что в Бостоне схожая ситуация.
Бостон молодой. у них всё впереди
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