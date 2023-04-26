Суперлига. «Уралмаш» и «Руна» вышли в финал, «Химки» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграют за бронзу

Теги результаты Химки суперлига Россия ТЕМП-СУМЗ Уралмаш Руна Баскетбол

Сегодня стали известны финалисты плей-офф российской Суперлиги 1.

«Руна» обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК» в третьем матче полуфинальной серии (91:78, 3-0). Действующий чемпион «Уралмаш» на последней секунде одолел «Химки» (78:77, 3-0).

Суперлига 1

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)

Третьи матчи

Темп-СУМЗ-УГМК — Руна — 78:91  (22:26, 15:23, 25:20, 16:22)

Темп-СУМЗ-УГМК: Макеев (19 + 5 передач), Левшин (16 + 3 перехвата).

РУНА: Дэвис (27 + 7 подборов), Ключников (14), Дыбовский (13 + 6 подборов).

26 апреля. 20.00

«Руна» победила в серии – 3-0

Химки — Уралмаш — 77:78  (16:24, 29:18, 18:17, 14:19)

ХИМКИ: Фидий (17 + 9 подборов), Суворов (13).

УРАЛМАШ: Даглас (15 + 10 подборов), Глазунов (12 + 6 передач).

26 апреля. 23.00

«Уралмаш» победил в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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