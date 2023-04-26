Суперлига. «Уралмаш» и «Руна» вышли в финал, «Химки» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграют за бронзу
Сегодня стали известны финалисты плей-офф российской Суперлиги 1.
«Руна» обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК» в третьем матче полуфинальной серии (91:78, 3-0). Действующий чемпион «Уралмаш» на последней секунде одолел «Химки» (78:77, 3-0).
Суперлига 1
Плей-офф
1/2 финала (до 3-х побед)
Третьи матчи
Темп-СУМЗ-УГМК — Руна — 78:91 (22:26, 15:23, 25:20, 16:22)
Темп-СУМЗ-УГМК: Макеев (19 + 5 передач), Левшин (16 + 3 перехвата).
РУНА: Дэвис (27 + 7 подборов), Ключников (14), Дыбовский (13 + 6 подборов).
26 апреля. 20.00
«Руна» победила в серии – 3-0
Химки — Уралмаш — 77:78 (16:24, 29:18, 18:17, 14:19)
ХИМКИ: Фидий (17 + 9 подборов), Суворов (13).
УРАЛМАШ: Даглас (15 + 10 подборов), Глазунов (12 + 6 передач).
26 апреля. 23.00
«Уралмаш» победил в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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