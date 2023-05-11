Игрок «Лейкерс» об обвинениях в симуляциях: «Пусть продолжают ныть и жаловаться»

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс поделился перепиской с анонимным игроком «Лейкерс» после слов главного тренера «Уорриорз» о симуляциях «озерников».

Керр перед 5-м матчем серии призвал НБА бороться с симуляцией игроков.

«Работая в сборной, я узнал, что у ФИБА есть правило касательно симуляции. Если судья считает, что игрок симулировал, он просто выписывает технический фол. ФИБА практически исключила симуляцию. Мы можем сделать то же самое в НБА, если захотим. Я считаю, что мы должны решить эту проблему», – сказал тренер.

Крис Хэйнс рассказал, что спросил мнение неназванного игрока « » по поводу слов Керра, на что получил ответ: «Пусть продолжают ныть и жаловаться. Это показывает их слабость и разочарование происходящим».

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