Игрок «Лейкерс» об обвинениях в симуляциях: «Пусть продолжают ныть и жаловаться»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр НБА плей-офф Крис Хэйнс Баскетбол

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс поделился перепиской с анонимным игроком «Лейкерс» после слов главного тренера «Уорриорз» Стива Керра о симуляциях «озерников».

Керр перед 5-м матчем серии призвал НБА бороться с симуляцией игроков.

«Работая в сборной, я узнал, что у ФИБА есть правило касательно симуляции. Если судья считает, что игрок симулировал, он просто выписывает технический фол. ФИБА практически исключила симуляцию. Мы можем сделать то же самое в НБА, если захотим. Я считаю, что мы должны решить эту проблему», – сказал тренер.

Крис Хэйнс рассказал, что спросил мнение неназванного игрока «Лейкерс» по поводу слов Керра, на что получил ответ: «Пусть продолжают ныть и жаловаться. Это показывает их слабость и разочарование происходящим».

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16 комментариев

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VERSER
Ответ Аморалинни
Сегодня с утра почитал комменты на баскет ветке. Там не про игру команд, там не про игру баскетболистов Там сплошное нытье про штрафные от фанатов ГСВ Ну и Маями с Никс как будто не играли
Вы видимо какую то другую ветку читали, там же только и говорят что о н̶е̶б̶е нанесении жуткой травмы Дэвису
+25
-2
+23
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Ононаоно
Понятно, нужно быть терпилами. Мы будет симулировать и пробивать штрафные, а если они будут жаловаться, то они нытики и слабаки.
+28
-7
+21
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ShamilK
Так ноют и жалуются ведь игроки лейкерс. Они начали этим заниматься еще в регулярке. И Шак с Баркли смеются над игроками лейкерс, а не ГСВ
+24
-4
+20
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Андрей 13
Когда команда в нападении изображает жертву, а в защите ведет себя нагло, то это выглядит подло. Так играл Джеймс, в атаке толкается и машет локтями, а в защите частенько изображал из себя потерпевшего... Так играет его Лейкерс, виден подчерк.
+11
-4
+7
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Fazy10
как же задолбали эти нытики из лос анджелеса , и судьи судите одинокого в две стороны , чтобы не было этого ныть, не баскетбол а балет какой то , аж противно читать
+11
-5
+6
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Archer_Great
Ответ petia.subbotin
Чел, спешу сообщить, первый абзац это слова керра. Но вообще да, смотреть, как жалуется гсв на судейство так же смешно, как если бы барселона времен эвребе и куйперсов была недовольна
подтекст может и есть, но если читать слова Керра в отрыве от ПО, "в вакууме" так сказать, что Стив просто предлагает как-то бороться с симуляциями, ставя в пример ФИБА. Ах да, также стоит понимать, что это "нытье", как вы выражаетесь, касается не только игроков соперника, но и его собственных, ибо все пользуются этим "инструментом")
+8
-2
+6
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Quad Hammer
вот же ...., ЛАЛ ведёт только благодаря судьям, в том числе и благодаря симуляциям. Этот аноним прекрасно знает , что в ЛА судьи опять будут свистеть три или четыре к одному в пользу ЛАЛ. Посадят ГСВ на фолы в самом начале матча... Против такого судейство не выстоит ни одна команда
+8
-5
+3
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petia.subbotin
Ответ Донован хозяин НБА
Ты хоть первый абзац переписки прочитай, анонимный игрок наоборот За борьбу с симуляцией
Чел, спешу сообщить, первый абзац это слова керра. Но вообще да, смотреть, как жалуется гсв на судейство так же смешно, как если бы барселона времен эвребе и куйперсов была недовольна
+7
-6
+1
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luck3r
Ответ Аморалинни
Сегодня с утра почитал комменты на баскет ветке. Там не про игру команд, там не про игру баскетболистов Там сплошное нытье про штрафные от фанатов ГСВ Ну и Маями с Никс как будто не играли
Ты такой 🤡, честное слово. Докапываешься до комментариев людей, у которых стоит в любимом ГСВ, а сам, даже не выставив свои интересы, абсолютно односторонне подсасываешь ЛАЛ. Двойные стандарты - вот, что общего между глорами (именно глорами, а не фанами) ГСВ и ЛАЛ
+4
-3
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Magzhan Estigarribia
Это давление на судей.
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