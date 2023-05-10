Кенни Смит: «Не думал, что Майкл Джордан станет величайшим баскетболистом»

Бывший игрок , ныне эксперт TNT Кенни Смит признался, что не думал, что вырастет в величайшего игрока в истории.

«Я не думал, что Майкл Джордан станет величайшим баскетболистом из когда-либо живших на Земле.

У него был боевой дух, как и у многих игроков, но разница в том, что он поддерживал его каждый день, и у него был идеальный рост для баскетболиста, 198 сантиметров, который позволял и проходить под кольцо, и быть достаточно быстрым, чтобы играть против защитников.

Затем его атлетичность вывела его на новый уровень», – сказал Смит.

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