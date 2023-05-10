Кенни Смит: «Не думал, что Майкл Джордан станет величайшим баскетболистом»

Теги Майкл Джордан НБА Кенни Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит признался, что не думал, что Майкл Джордан вырастет в величайшего игрока в истории.

«Я не думал, что Майкл Джордан станет величайшим баскетболистом из когда-либо живших на Земле.

У него был боевой дух, как и у многих игроков, но разница в том, что он поддерживал его каждый день, и у него был идеальный рост для баскетболиста, 198 сантиметров, который позволял и проходить под кольцо, и быть достаточно быстрым, чтобы играть против защитников.

Затем его атлетичность вывела его на новый уровень», – сказал Смит.

За главными сделками в жизни Джордана и Кобе стоит один человек. Сонни Ваккаро дважды перевернул индустрию спортивного маркетинга

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11 комментариев

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Деревенский Кобе
Ответ Антон Антнов
Бёрд с Мэджиком состарились. Хаким поломался. Ни одного близкого финала не помню. Какая-то картонная оппозиция всегда была у Майкла. Стоктон с Мэллоуном и в прайме то не были контейнерами, а уж в 1997-98 и подавно. Хрен бы Джордан вернулся обратно из бейсбола, если бы было хоть кому навязать борьбу Буллзам.
А может Чикаго никто не мог навязать борьбу, потому что у них в составе был Джордан? Что же случилось с этой непобедимой командой когда в 94 и 95 году они не могли второй раунд пройти? Не в этих годах случайно Майкл в бейсбол ушёл? Ах, и правда, в этих
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askarlatyshev
Ответ Аморалинни
И правильно думал. Величайший - ЛеБрон
Где был бы ваш без Леброн без великого Александра Кауна?
+5
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Лиллард унижатель!
Ответ Антон Антнов
Бёрд с Мэджиком состарились. Хаким поломался. Ни одного близкого финала не помню. Какая-то картонная оппозиция всегда была у Майкла. Стоктон с Мэллоуном и в прайме то не были контейнерами, а уж в 1997-98 и подавно. Хрен бы Джордан вернулся обратно из бейсбола, если бы было хоть кому навязать борьбу Буллзам.
Мэджик закончил карьеру в 31 не из-за старости, а из-за ВИЧ. И в ПО 1991 закончившийся лузом в финале против Буллз он показал высокий уровень игры
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Деревенский Кобе
Ответ askarlatyshev
Где был бы ваш без Леброн без великого Александра Кауна?
Чемпионаты в одиночку не выигрываются! А про тот Кливленд я вообще молчу. Величайший дует* и куча качественных ролевиков по типу ЛеБрона, Кайри и Лава.
*Каун и Мозгов)
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sanya_xl
Ответ Деревенский Кобе
А может Чикаго никто не мог навязать борьбу, потому что у них в составе был Джордан? Что же случилось с этой непобедимой командой когда в 94 и 95 году они не могли второй раунд пройти? Не в этих годах случайно Майкл в бейсбол ушёл? Ах, и правда, в этих
Так Джордан играл в плей-офф 95 года, именно с ним Чикого не прошло второй раунд)
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Айрат Ситдиков
Остаться с защитниками в чем?) кривой перевод какой-то)
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Кирилл
Ответ Аморалинни
И правильно думал. Величайший - ЛеБрон
Не думаю, что когда Кенни играл, то вообще что-то знал о младенце из Акрона, который только родился )
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