Кевин Дюрэнт подписал пожизненный контракт с Nike

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт стал третьим игроком в истории НБА с пожизненным контрактом с Nike, присоединившись к Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

«Когда я только подписал свой первый контракт с Nike, я и представить себе не мог, как далеко мы зайдем в этом партнерстве. Мы проделали удивительную работу в творческом и благотворительном плане. Вместе путешествовали по миру и построили бизнес, который теперь будет существовать вечно. Я с нетерпением жду будущего, и для меня большая честь попасть в компанию к столь особенным игрокам», – сказал Дюрэнт.

Дюрэнт заключил первую сделку с Nike еще новичком в 2007 году.

«Как один из лучших баскетболистов планеты, Кевин Дюрэнт был особой частью компании Nike на протяжении последних 16 лет», – добавил вице-президент по маркетингу Джон Слашер.

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