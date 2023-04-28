Кевин Дюрэнт подписал пожизненный контракт с Nike

Звездный форвард « » Кевин Дюрэнт стал третьим игроком в истории с пожизненным контрактом с Nike, присоединившись к и .

«Когда я только подписал свой первый контракт с Nike, я и представить себе не мог, как далеко мы зайдем в этом партнерстве. Мы проделали удивительную работу в творческом и благотворительном плане. Вместе путешествовали по миру и построили бизнес, который теперь будет существовать вечно. Я с нетерпением жду будущего, и для меня большая честь попасть в компанию к столь особенным игрокам», – сказал Дюрэнт.

Дюрэнт заключил первую сделку с Nike еще новичком в 2007 году.

«Как один из лучших баскетболистов планеты, был особой частью компании Nike на протяжении последних 16 лет», – добавил вице-президент по маркетингу Джон Слашер.

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