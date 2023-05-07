Девин Букер повторил достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер стал третьим игроком в истории НБА, который набирал 36 очков, 5 подборов и 6 передач в среднем за матч при показателе TS% не менее 60 на отрезке из восьми матчей плей-офф.

Ранее это удавалось только Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

TS% (true shooting percentage) – показатель, при подсчете которого учитываются броски с игры и штрафные.

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4 комментария

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Djoyin
Плей-офф Букер существует
+10
-1
+9
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sfrrrR
Ну в свете независимо каких достижений (любых), но если твоё имя стоит по соседству с Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом - это уже круто конечно. Не каждому это удаётся сделать, что уж там говорить.
+3
0
+3
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Алексей Ильин
Не имеет значения по сути
+2
-2
0
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