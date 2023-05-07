Девин Букер повторил достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Атакующий защитник « » стал третьим игроком в истории , который набирал 36 очков, 5 подборов и 6 передач в среднем за матч при показателе TS% не менее 60 на отрезке из восьми матчей плей-офф.

Ранее это удавалось только и .

TS% (true shooting percentage) – показатель, при подсчете которого учитываются броски с игры и штрафные.

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