Университет Алабама отказался от Джейквона Уолтона. Игрока задержали с оружием и марихуаной

Теги происшествия NCAA университет Алабама университет Уичита Стейт Баскетбол

Главный тренер команды Университета Алабама Нэйт Оутс заявил, что университет отказывается от защитника Джейквона Уолтона, который должен был перейти из Уичита Стэйт.

Причиной стал арест игрока на минувших выходных в Таскалусе, штат Алабама. Уолтон оказался пассажиром в автомобиле, в котором полиция обнаружила несколько пистолетов и около 32 граммов марихуаны.

Баскетболисту предъявили обвинения в хранении марихуаны второй степени и освободили после внесения залога в размере 500 долларов.

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