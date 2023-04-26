Университет Алабама отказался от Джейквона Уолтона. Игрока задержали с оружием и марихуаной

Главный тренер команды Университета Алабама Нэйт Оутс заявил, что университет отказывается от защитника Джейквона Уолтона, который должен был перейти из Уичита Стэйт.

Причиной стал арест игрока на минувших выходных в Таскалусе, штат Алабама. Уолтон оказался пассажиром в автомобиле, в котором полиция обнаружила несколько пистолетов и около 32 граммов марихуаны.

Баскетболисту предъявили обвинения в хранении марихуаны второй степени и освободили после внесения залога в размере 500 долларов.

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