Остин Ривз рассказал о реакции Леброна на обидный пост в соцсетях 2012 года

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Кобе Брайант НБА НБА плей-офф соцсети Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз в 2012 году посмеялся над лидером команды Леброном Джеймсом.

13-летний Ривз выложил мем с тогдашним оппонентом Джеймса Кобе Брайантом. Подпись гласит: «Когда я нуждаюсь в покое и умиротворении, выставляю телефон в режим Леброна, никаких рингтонов».

Слово «ring» отсылает к чемпионским перстням НБА. В апреле того года представлявший «Майами» Джеймс еще не имел в своем послужном списке звания чемпиона лиги.

По словам Ривза, Джеймс спокойно отреагировал, когда в сети нашли и стали обсуждать старый пост.

«Я позвонил Брону и сказал: «В 2012 году я гнал на тебя. Тогда я был фанатом Кобе».

Леброн лишь рассмеялся в ответ», – рассказал Ривз.

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8 комментариев

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Djoyin
Леброн рассмеялся смехом Кавая
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scorp19
Леброн рассмеялся и попросил ГМа не продлевать его летом.
+21
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Stephan Carrypenko
...и показал жест из фильма Диктатор с Сашей Коэном))
+12
-1
+11
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Mr.BadGuy
Ответ scorp19
Леброн рассмеялся и попросил ГМа не продлевать его летом.
Думаешь у Леброна биполярочка?
+4
-2
+2
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Birdman NBA
Ответ avcgloronalduMU
вообще игроки Лейкерс относятся к нему с прохладой, взаимосвязи есть на площале, но пятюню лишний раз ему не отобьют
Пруфы есть? потому что доказательств обратного полно.
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scorp19
Ответ Mr.BadGuy
Думаешь у Леброна биполярочка?
почему бы и нет ) сверхталантливые люди они частично психи в какой то степени.
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