Остин Ривз рассказал о реакции Леброна на обидный пост в соцсетях 2012 года

Легкий форвард « » в 2012 году посмеялся над лидером команды .

13-летний Ривз выложил мем с тогдашним оппонентом Джеймса Кобе Брайантом. Подпись гласит: «Когда я нуждаюсь в покое и умиротворении, выставляю телефон в режим Леброна, никаких рингтонов».

Слово «ring» отсылает к чемпионским перстням НБА. В апреле того года представлявший «Майами» Джеймс еще не имел в своем послужном списке звания чемпиона лиги.

По словам Ривза, Джеймс спокойно отреагировал, когда в сети нашли и стали обсуждать старый пост.

«Я позвонил Брону и сказал: «В 2012 году я гнал на тебя. Тогда я был фанатом Кобе».

Леброн лишь рассмеялся в ответ», – рассказал Ривз.

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