«Закрой рот». Георгиос Барцокас не выдержал, когда Маккиссик потребовал отдать ему мяч в тайм-ауте

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Георгиос Барцокас Шакил Маккиссик Баскетбол

В концовке четвертого матча серии между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» (73:69, 2-2) на скамейке греческой команды во время таймаута случилась оживленная беседа.

Главный тренер команды Георгиос Барцокас нарисовал комбинацию при счете 69:73 и объяснял ее всей команде.

Форвард Шакил Маккиссик имел свой план на решающее владение встречи: «Зачем? Просто дайте мне мяч. Дайте мне мяч».

«Замолчи. Замолчи. Закрой рот», – не выдержал Барцокас.

Следует отметить, что за минуту до этого Маккиссик реализовал два трехочковых подряд, которые помогли «Олимпиакосу» остаться в игре.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Novickov
Ответ Удав
Не дали?
Не нашакилил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удав
Не дали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий