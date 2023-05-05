«Закрой рот». Георгиос Барцокас не выдержал, когда Маккиссик потребовал отдать ему мяч в тайм-ауте
В концовке четвертого матча серии между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» (73:69, 2-2) на скамейке греческой команды во время таймаута случилась оживленная беседа.
Главный тренер команды Георгиос Барцокас нарисовал комбинацию при счете 69:73 и объяснял ее всей команде.
Форвард Шакил Маккиссик имел свой план на решающее владение встречи: «Зачем? Просто дайте мне мяч. Дайте мне мяч».
«Замолчи. Замолчи. Закрой рот», – не выдержал Барцокас.
Следует отметить, что за минуту до этого Маккиссик реализовал два трехочковых подряд, которые помогли «Олимпиакосу» остаться в игре.
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