Джимми Батлер о Кайле Лаури: «До смерти люблю этого парня. Он победитель»

Лидер « » Джимми Батлер отметил важное значение запасного разыгрывающего для команды.

«Я думаю, что мир уже знает, что я до смерти люблю этого парня. Он победитель.

Он идеально подходит нам, он абсолютно неэгоистичный игрок. Что бы вы ни попросили его, будь то выйти в стартовой пятерке или выйти со скамейки запасных, он будет очень эффективен, потому что он чемпион и уже выигрывал титул. Он знает, что нужно для победы.

Мы хотим, чтобы он оставался таким, какой он есть, продолжал улыбаться и помогал нам побеждать», – сказал Батлер.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз