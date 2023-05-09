Джимми Батлер о Кайле Лаури: «До смерти люблю этого парня. Он победитель»

Теги Кайл Лаури Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметил важное значение запасного разыгрывающего Кайла Лаури для команды.

«Я думаю, что мир уже знает, что я до смерти люблю этого парня. Он победитель. 

Он идеально подходит нам, он абсолютно неэгоистичный игрок. Что бы вы ни попросили его, будь то выйти в стартовой пятерке или выйти со скамейки запасных, он будет очень эффективен, потому что он чемпион и уже выигрывал титул. Он знает, что нужно для победы.

Мы хотим, чтобы он оставался таким, какой он есть, продолжал улыбаться и помогал нам побеждать», – сказал Батлер.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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3 комментария

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Cosstigan
две машиняки!
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Tim Timson
когда Кайла скинули из старта все молчали. хоть он настоящий чемпион в отличие от них)
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cruyff14@bk.ru
И я!
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