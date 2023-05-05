Джордан Пул после первой игры с «Лейкерс»: «Не так много можно сделать за 15 минут». В следующем матче он именно столько и сыграл

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр НБА плей-офф Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул посетовал на недостаток игрового времени в текущем розыгрыше плей-офф.

«Получил возможность больше поиграть и поймать свой ритм. Это очень важно. Только не так много всего можно сделать, когда ты проводишь на паркете 15 минут», – заявил Пул в интервью Mercury News после первого матча с «Лейкерс» (1-1). Он провел 30 минут на площадке.

Главный тренер команды Стив Керр ограничил игровое время молодого баскетболиста именно 15 минутами и 42 секундами во второй встрече. Пул сделал лишь 6 бросков с игры.

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25 комментариев

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Михаил Евдокимов
При этом Муди получил в первом матче 6 минут, а во втором 26 минут. При это именно вторую ГСВ и взяли. Забавно. Куминги и Пулу надо бы задуматься, что тот что тот имеют потенциал для, как минимум, игры в ротации ГСВ, но как-то так.
Кстати , к слову, что Керр физрук, увеличение времени Муди на столько не кажется вроде очевидным решением, учитывая, что по сезону он играл то немного. Но по итогу сработало.
+35
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+34
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pele_kan
Ответ Михаил Евдокимов
При этом Муди получил в первом матче 6 минут, а во втором 26 минут. При это именно вторую ГСВ и взяли. Забавно. Куминги и Пулу надо бы задуматься, что тот что тот имеют потенциал для, как минимум, игры в ротации ГСВ, но как-то так. Кстати , к слову, что Керр физрук, увеличение времени Муди на столько не кажется вроде очевидным решением, учитывая, что по сезону он играл то немного. Но по итогу сработало.
У Куминги есть защита, но нет броска. У Пула есть бросок, но нет защиты. У Муди есть и то, и то. Вроде вполне очевидное решение)
+26
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+26
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Analjinn
Ответ Дориан Грей_333
Может ему Сакраменто и Лейкерс не очень удобны, но Пул образца прошлогоднего ПО и нынешнего - это игроки разного уровня. Это был драйвовый игрок, который давал не только отдых Карри, но и сам приносил немало пользы. Его дальние попадания порой давали такой же эмоциональный всплеск как у Стефа, Poole party оценили многие. Абсолютно все в клубе, и игроки, и руководство, единодушно признали заслуги Пула в достижении чемпионства... Что случилось? Нечасто такое встретишь, чтобы молодой, достаточно талантливый игрок, так резко сдулся не по причине травм. Неужто получил контракт, поймал звёздочку и расслабился?
Как раз часто так бывает. Получил жирный контракт и успокоился. Сплошь и рядом бывает.
+24
0
+24
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Дориан Грей_333
Может ему Сакраменто и Лейкерс не очень удобны, но Пул образца прошлогоднего ПО и нынешнего - это игроки разного уровня. Это был драйвовый игрок, который давал не только отдых Карри, но и сам приносил немало пользы. Его дальние попадания порой давали такой же эмоциональный всплеск как у Стефа, Poole party оценили многие. Абсолютно все в клубе, и игроки, и руководство, единодушно признали заслуги Пула в достижении чемпионства... Что случилось? Нечасто такое встретишь, чтобы молодой, достаточно талантливый игрок, так резко сдулся не по причине травм. Неужто получил контракт, поймал звёздочку и расслабился?
+21
0
+21
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Дориан Грей_333
Ответ Михаил Евдокимов
При этом Муди получил в первом матче 6 минут, а во втором 26 минут. При это именно вторую ГСВ и взяли. Забавно. Куминги и Пулу надо бы задуматься, что тот что тот имеют потенциал для, как минимум, игры в ротации ГСВ, но как-то так. Кстати , к слову, что Керр физрук, увеличение времени Муди на столько не кажется вроде очевидным решением, учитывая, что по сезону он играл то немного. Но по итогу сработало.
Муди потихоньку развивается. Он прибавил в мышечной массе, хорош и быстр на ногах, подтянул защиту, а снайпером он с самого прихода в лигу был отличным. Да, у него не самый широкий набор скиллов, но он уже приличный 3&d игрок, и, что важно, он очень старательный, бодро отрабатывает свои минуты, не боится контакта. Очень понравился вчера момент, когда Мозес разобрался с Леброном в первой четверти.
Может и получится из него лайтовая замена Клею в будущем.
+17
-1
+16
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kusto
"Проведя 30 минут на площадке в первой игре серии, главный тренер команды Стив Керр..." — ребят, кто смотрел игру — Керра на ветеранский подписали?
+16
-1
+15
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Вадим Дзахоев
По-моему, 15 минут в сегодняшнем матче никак не связано с его интервью. Керр не дал ему сыграть больше, во-первых, потому что Клэй был очень хорош, а, во-вторых, в те минуты, что он провел на площадке, он не приносил особой пользы. Тот же Муди на своих ограниченных минутах был полезнее. ИМХО (фан Лейкерс)
+15
-2
+13
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Олененок Бэмби
Ответ Вадим Дзахоев
По-моему, 15 минут в сегодняшнем матче никак не связано с его интервью. Керр не дал ему сыграть больше, во-первых, потому что Клэй был очень хорош, а, во-вторых, в те минуты, что он провел на площадке, он не приносил особой пользы. Тот же Муди на своих ограниченных минутах был полезнее. ИМХО (фан Лейкерс)
Особой пользы?) Он в первой косяпорил жёстко, но хоть попадал, а во второй ещё и попадать перестал, но благо да, за 15 минут много не сделаешь, поэтому и косяков меньше
+9
-1
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Прозектор-50
Ответ RayRay
А что за находка от Керра ставить в старт вместо Луни центр Дж.Грин ?Он где-то объяснял , любопытно .
Объяснял.
Луни перед игрой нездоровилось. Поэтому поставили (и в старт тоже) Джамайкла. Типо крупный, опытный и с броском. Не подвел.
+9
-1
+8
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Igor Arhipov
Ответ RayRay
А что за находка от Керра ставить в старт вместо Луни центр Дж.Грин ?Он где-то объяснял , любопытно .
Луни заболел по официальной информации, поэтому вышел с банки и играл ограниченные минуты.
+5
0
+5
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CostasVazquez
Ответ Вадим Дзахоев
По-моему, 15 минут в сегодняшнем матче никак не связано с его интервью. Керр не дал ему сыграть больше, во-первых, потому что Клэй был очень хорош, а, во-вторых, в те минуты, что он провел на площадке, он не приносил особой пользы. Тот же Муди на своих ограниченных минутах был полезнее. ИМХО (фан Лейкерс)
Пул как обычно, что-то сыграл, а что - неясно. Вроде бы и попадал, вроде бы и был полезен, а впечатление всё равно оставил неоднозначное. К концу серии, уверен, останемся при том же - либо он вытащит что-то крайне важное в решающем матче, либо зафейлит всё, что возможно. Но очень хочется верить в то, что покажет себя (фанат Текстильщик Иваново)
+4
0
+4
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Адмирал МакКряк
Ответ pele_kan
У Куминги есть защита, но нет броска. У Пула есть бросок, но нет защиты. У Муди есть и то, и то. Вроде вполне очевидное решение)
Куминга в защите точно так же теряет игроков, как и Пул - за движением Менто просто не успевал, к примеру, и был бесполезен. Бросок же нынешнего Пула - это 26% из-за дуги и 34% общий в серии Кингс, единственная удачная игра - первая с ЛА, и то потому, что залетала дичайшая дичь. Т.е. нет у них даже этих преимуществ на данный момент. Муди же в свои минуты ПОКА выглядит полезнее обоих на двух сторонах, особенно в защите.
+4
0
+4
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Tim Timson
Пул разочаровывает. это видно и по поведению и по пофигизму и по игре. ГСВ нужно надавить на горло этой песне и поменять его летом на пике цены. Или залезть ему в голову, не через удары Грина)
+4
-1
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Михаил Евдокимов
Ответ pele_kan
У Куминги есть защита, но нет броска. У Пула есть бросок, но нет защиты. У Муди есть и то, и то. Вроде вполне очевидное решение)
Ну такое, пост фактум вроде очевидно, а до матча , мне кажется, что нет. Давать человеку, который в регулярке бегал дай бог минут 10 , 26 минут игрового времени в важном матче второго раунда ПО.
+2
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+2
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Артём Голобородько
Ответ Михаил Евдокимов
Ну такое, пост фактум вроде очевидно, а до матча , мне кажется, что нет. Давать человеку, который в регулярке бегал дай бог минут 10 , 26 минут игрового времени в важном матче второго раунда ПО.
Не думаю, что Керр перед игрой решил 26 минут дать парню. А, скорее всего, это уже походу встречи, за старания и пользу, Стив держал его на площадке
+2
0
+2
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pele_kan
Ответ Михаил Евдокимов
Ну такое, пост фактум вроде очевидно, а до матча , мне кажется, что нет. Давать человеку, который в регулярке бегал дай бог минут 10 , 26 минут игрового времени в важном матче второго раунда ПО.
ну очевидно что регулярка и ПО - это немного разные вещи. И необязательно что те, кто получал большие минуты в регулярке, будут в ПО играть, и наоборот. Под матчап с ЛАЛ Муди отлично подходит, ну а Куминга не очень например. Попадал бы Дивинченцо трехи, думаю, Муди играл бы поменьше.
+2
0
+2
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Прозектор-50
Ответ Олененок Бэмби
Особой пользы?) Он в первой косяпорил жёстко, но хоть попадал, а во второй ещё и попадать перестал, но благо да, за 15 минут много не сделаешь, поэтому и косяков меньше
А можно с подробностями, что он там косяпорил, да еще и жёстко?
21 очко, 7/15 (6/11 с трешки), 6 передач (0потерь), +7 (лучший в обеих командах).
+3
-1
+2
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Куприн
Ответ Вадим Дзахоев
По-моему, 15 минут в сегодняшнем матче никак не связано с его интервью. Керр не дал ему сыграть больше, во-первых, потому что Клэй был очень хорош, а, во-вторых, в те минуты, что он провел на площадке, он не приносил особой пользы. Тот же Муди на своих ограниченных минутах был полезнее. ИМХО (фан Лейкерс)
Ну и игра закончилась по сути в третьей четверти.
+2
0
+2
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Мурзин Ринат
Ответ Дориан Грей_333
Может ему Сакраменто и Лейкерс не очень удобны, но Пул образца прошлогоднего ПО и нынешнего - это игроки разного уровня. Это был драйвовый игрок, который давал не только отдых Карри, но и сам приносил немало пользы. Его дальние попадания порой давали такой же эмоциональный всплеск как у Стефа, Poole party оценили многие. Абсолютно все в клубе, и игроки, и руководство, единодушно признали заслуги Пула в достижении чемпионства... Что случилось? Нечасто такое встретишь, чтобы молодой, достаточно талантливый игрок, так резко сдулся не по причине травм. Неужто получил контракт, поймал звёздочку и расслабился?
Вспомните все те драйвовые попадания и тд , они все были сделаны когда гсв вели в счете, причем очень крупно , вот и ответ , Пула нельзя выпускать когда идет борьба
+1
0
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Михаил Евдокимов
Ответ pele_kan
ну очевидно что регулярка и ПО - это немного разные вещи. И необязательно что те, кто получал большие минуты в регулярке, будут в ПО играть, и наоборот. Под матчап с ЛАЛ Муди отлично подходит, ну а Куминга не очень например. Попадал бы Дивинченцо трехи, думаю, Муди играл бы поменьше.
Так там и Донте 28 минут отыграл по итогу. В общем, что Муди, что Керр тут молодцы, как не посмотри
0
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Anton Smirnov
5 фолов за 15 минут.
Ну поиграл бы еще 3 минуты и фолаут.
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pele_kan
Ответ Михаил Евдокимов
Так там и Донте 28 минут отыграл по итогу. В общем, что Муди, что Керр тут молодцы, как не посмотри
тут не поспоришь)
0
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Прозектор-50
Ответ Олененок Бэмби
Игру то смотрел али чисто статистика? Потер Кривые передачи, как результат потери не у него, а других, в защите просто проходной двор, в целом как его мозг работает прекрасно показывает его бросок чуть ли не с логотипа на 4й секунде владения через руки.
Бледненько выглядишь.
У ГСВ в матче ВСЕГО 8 потерь. И если бы я не смотрел игру, то КАНЕШНА подумал бы, что это кривые передачи Пула всему причина...
Но игру я смотрел, поэтому знаю, что у Уиггинса была пробежка, Луни уронил мяч в аут после подбора, Карри (именно Карри) терял на ведении и криво пасовал...
И как он, бедненький, с таким мозгом умудрился в НБА попасть, чемпионом стать и хороший контракт получить???
И кстати, тот бросок залетел)
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Олененок Бэмби
Ответ Прозектор-50
А можно с подробностями, что он там косяпорил, да еще и жёстко? 21 очко, 7/15 (6/11 с трешки), 6 передач (0потерь), +7 (лучший в обеих командах).
Игру то смотрел али чисто статистика? Потер
Кривые передачи, как результат потери не у него, а других, в защите просто проходной двор, в целом как его мозг работает прекрасно показывает его бросок чуть ли не с логотипа на 4й секунде владения через руки.
0
0
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