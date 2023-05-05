Джордан Пул после первой игры с «Лейкерс»: «Не так много можно сделать за 15 минут». В следующем матче он именно столько и сыграл
Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул посетовал на недостаток игрового времени в текущем розыгрыше плей-офф.
«Получил возможность больше поиграть и поймать свой ритм. Это очень важно. Только не так много всего можно сделать, когда ты проводишь на паркете 15 минут», – заявил Пул в интервью Mercury News после первого матча с «Лейкерс» (1-1). Он провел 30 минут на площадке.
Главный тренер команды Стив Керр ограничил игровое время молодого баскетболиста именно 15 минутами и 42 секундами во второй встрече. Пул сделал лишь 6 бросков с игры.
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Кстати , к слову, что Керр физрук, увеличение времени Муди на столько не кажется вроде очевидным решением, учитывая, что по сезону он играл то немного. Но по итогу сработало.
Может и получится из него лайтовая замена Клею в будущем.
Луни перед игрой нездоровилось. Поэтому поставили (и в старт тоже) Джамайкла. Типо крупный, опытный и с броском. Не подвел.
21 очко, 7/15 (6/11 с трешки), 6 передач (0потерь), +7 (лучший в обеих командах).
Ну поиграл бы еще 3 минуты и фолаут.
У ГСВ в матче ВСЕГО 8 потерь. И если бы я не смотрел игру, то КАНЕШНА подумал бы, что это кривые передачи Пула всему причина...
Но игру я смотрел, поэтому знаю, что у Уиггинса была пробежка, Луни уронил мяч в аут после подбора, Карри (именно Карри) терял на ведении и криво пасовал...
И как он, бедненький, с таким мозгом умудрился в НБА попасть, чемпионом стать и хороший контракт получить???
И кстати, тот бросок залетел)
Кривые передачи, как результат потери не у него, а других, в защите просто проходной двор, в целом как его мозг работает прекрасно показывает его бросок чуть ли не с логотипа на 4й секунде владения через руки.