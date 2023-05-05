Джордан Пул после первой игры с «Лейкерс»: «Не так много можно сделать за 15 минут». В следующем матче он именно столько и сыграл

Защитник « » посетовал на недостаток игрового времени в текущем розыгрыше плей-офф.

«Получил возможность больше поиграть и поймать свой ритм. Это очень важно. Только не так много всего можно сделать, когда ты проводишь на паркете 15 минут», – заявил Пул в интервью Mercury News после первого матча с «Лейкерс» (1-1). Он провел 30 минут на площадке.

Главный тренер команды ограничил игровое время молодого баскетболиста именно 15 минутами и 42 секундами во второй встрече. Пул сделал лишь 6 бросков с игры.

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