Стив Керр: «Надо побеждать дома и перехватывать инициативу»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился впечатлениями от четвертого матча серии с «Лейкерс» (101:104, 1-3).
«Какие чувства после матча? Такие, какие есть: мы уступаем в серии со счетом 1-3. Теперь надо побеждать дома и перехватывать инициативу. Что еще можно сделать...
«Лейкерс» отлично справились со своей задачей, защитили домашнюю площадку, теперь мы должны вернуться в Сан-Франциско и победить у себя дома, вернуть себе правиильный настрой и инициативу», – заявил Керр.
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В этой серии играют супер опытные игроки, поэтому все может быть
Вот и нет того, что постоянно являлось основой побед ГСВ - ротация, когда игроки со скамейки способны усилить игру.
Хотя, в следующей игре они выиграют. Но серию, проиграют.
Когда у Карри почти всё летит волшебно, ГСВ побеждает.
Когда летит через раз - проигрывает.
Несмотря на 30+ очков, это был слабый shooting по меркам Стефа.