Главный тренер « » поделился впечатлениями от четвертого матча серии с « » (101:104, 1-3).

«Какие чувства после матча? Такие, какие есть: мы уступаем в серии со счетом 1-3. Теперь надо побеждать дома и перехватывать инициативу. Что еще можно сделать...

«Лейкерс» отлично справились со своей задачей, защитили домашнюю площадку, теперь мы должны вернуться в Сан-Франциско и победить у себя дома, вернуть себе правиильный настрой и инициативу», – заявил Керр.

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