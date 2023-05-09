Стив Керр: «Надо побеждать дома и перехватывать инициативу»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился впечатлениями от четвертого матча серии с «Лейкерс» (101:104, 1-3).

«Какие чувства после матча? Такие, какие есть: мы уступаем в серии со счетом 1-3. Теперь надо побеждать дома и перехватывать инициативу. Что еще можно сделать...

«Лейкерс» отлично справились со своей задачей, защитили домашнюю площадку, теперь мы должны вернуться в Сан-Франциско и победить у себя дома, вернуть себе правиильный настрой и инициативу», – заявил Керр.

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12 комментариев

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Мурзин Ринат
Вот кто бы что не говорил, но с тренерской точки зрения Гсв без Майка Брауна ой как тяжело, Керр так и не смог за весь год , что в регулярке , что в плей-офф создать мысль команде
+15
-2
+13
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Anton!o :)
Ответ A. V.
Не забывать брать тайм ауты
Это комментарий из Бостона?
+8
0
+8
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Друг Джордана
С ГСВ играть максимально тяжело. Не удивлюсь, если в гостях ЛАЛ снова крупно влетят. С другой стороны, вполне допускаю, что озерники попробуют дожать, чтобы больше отдыхать, изучать будущего соперника. Но и исключать, лютого камбэка не стоит.
В этой серии играют супер опытные игроки, поэтому все может быть
+5
0
+5
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A. V.
Не забывать брать тайм ауты
+4
0
+4
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Scouser
Ответ ShowTime.
сегодня заслуживали победу. ничего , надо обязательно дома выиграть и побороться дальше. верим в гс! сколько минусов наберу ? )))))))
104 где-то
+2
0
+2
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TurboMen
Керр попробовал уже наверное всё что можно, каждая игра как с чистого листа. Уже и на Пула не спишешь неудачи, и на штрафные не спишешь, наверное просто немного слабее.
+1
-1
0
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vlasovsport
Ну... С такой игрой Джордана Пула и инициативу не перехватишь... Клэй Томпсон тоже оттянулся. А вот отсутствии Куминги в составе необъяснимо. Травма?
Вот и нет того, что постоянно являлось основой побед ГСВ - ротация, когда игроки со скамейки способны усилить игру.
Хотя, в следующей игре они выиграют. Но серию, проиграют.
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Lokomotiv__1992
Лал как и с Мишками не будут играть на всю мощь .. на выезде . Гс должны побеждать.) А вот уже дома будут умереть на площадке )
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bel01
Что бы не делал Керр, расклад один и тот же.
Когда у Карри почти всё летит волшебно, ГСВ побеждает.
Когда летит через раз - проигрывает.
Несмотря на 30+ очков, это был слабый shooting по меркам Стефа.
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Laker1986
Ответ ShowTime.
сегодня заслуживали победу. ничего , надо обязательно дома выиграть и побороться дальше. верим в гс! сколько минусов наберу ? )))))))
Держи плюс от болельщика Lakers с 37 стажем, битва продолжится, но 4-2 будет справедливым итогом, будут нужны все в той игре: и Ривз, и Хачимура, и куда пропал Рассел, Вандербилт, немец благо всегда на месте
+2
-2
0
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Jazzzz
Ответ Laker1986
Держи плюс от болельщика Lakers с 37 стажем, битва продолжится, но 4-2 будет справедливым итогом, будут нужны все в той игре: и Ривз, и Хачимура, и куда пропал Рассел, Вандербилт, немец благо всегда на месте
Родился такой и сразу мамке: «В желто-фиолетовое меня заверни»)
0
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