Джоэл Эмбиид о призе MVP: «Невероятно не означает, что это невозможно»

Центровой «Филадельфии» обратился к подписчикам в социальных сетях после завоевания первого приза MVP в карьере.

Эмбиид выложил собственную фотографию с трофеем и подписью «Невероятно не означает, что это невозможно».

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

Фото: «Сиксерс»