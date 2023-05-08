Джоэл Эмбиид о призе MVP: «Невероятно не означает, что это невозможно»

Теги Филадельфия НБА фото НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обратился к подписчикам в социальных сетях после завоевания первого приза MVP в карьере.

Эмбиид выложил собственную фотографию с трофеем и подписью «Невероятно не означает, что это невозможно».

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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Фото: «Сиксерс»

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8 комментариев

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Учительгода2020
До.
Эмбиид: Титул МВП для меня не важен, я не думаю об этом.
После.
Так же Эмбиид: Я горжусь, это невероятно (x50)
+18
-2
+16
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Daniel Fox
Йокич потихоньку в плане наград становится Леброном , играешь такой себе на сверх эффективном уровне , делаешь космическую статистику , выигрываешь матчи . А отдают награду челу который больше половины очков выпрашивает у судей (можете меня минусить).
+21
-9
+12
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The_Enot
Интересно Эмбиид всплакнул выкладывая это фото.
+8
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Никита Анохин
ощущение, что Эмбиид уже получил приз, который хотел в этом сезоне
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Чек
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badaboom
Джоэл Эмбиид, поправляя очки: «Невероятно не означает, что это не вероятно»
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NikolayOss
Ответ заблокированному пользователю
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Он набрасывает для espn.com
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