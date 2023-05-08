Джоэл Эмбиид о призе MVP: «Невероятно не означает, что это невозможно»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обратился к подписчикам в социальных сетях после завоевания первого приза MVP в карьере.
Эмбиид выложил собственную фотографию с трофеем и подписью «Невероятно не означает, что это невозможно».
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Фото: «Сиксерс»
Эмбиид: Титул МВП для меня не важен, я не думаю об этом.
После.
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