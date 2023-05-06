Кевин Дюрэнт о 47 очках Девина Букера: «У меня нет слов»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил восхищение игрой Девина Букера в 3-м матче серии плей-офф против «Денвера» (121:114, 1-2) и назвал его лидером команды.
«Мне просто нечего сказать о Буке. У меня нет слов.
У него потрясающее отношение к игре, он лидер этой команде, этого клуба. Он выкладывается на полную в каждом матче, а мы идем по его следам. Мы сплачиваемся вокруг него, и сегодня был один из таких матчей», – сказал Дюрэнт.
Букер в пятницу повторил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 47 очков.
«Финикс» удержался в плей-офф! 86 очков Букера и Дюрэнта – режим видеоигры в реальном мире
А ведь ещё каких-то пару лет назад это было бы возможным представить только наоборот.
букер сегодня 41мин кд 43 мин
мин
йокич 41 мюррей 40
в сумме аж на 3 мин меньше играли лидеры ден
КД/Букер 42,9/42,8