Кевин Дюрэнт о 47 очках Девина Букера: «У меня нет слов»

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил восхищение игрой Девина Букера в 3-м матче серии плей-офф против «Денвера» (121:114, 1-2) и назвал его лидером команды.

«Мне просто нечего сказать о Буке. У меня нет слов.

У него потрясающее отношение к игре, он лидер этой команде, этого клуба. Он выкладывается на полную в каждом матче, а мы идем по его следам. Мы сплачиваемся вокруг него, и сегодня был один из таких матчей», – сказал Дюрэнт.

Букер в пятницу повторил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 47 очков.

«Финикс» удержался в плей-офф! 86 очков Букера и Дюрэнта – режим видеоигры в реальном мире

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19 комментариев

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TurboMen
КД включится в финале и заберет МВП
+14
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Djoyin
Букер прёт, как трактор. И характер у него довольно жёсткий.
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NastyNay
Ответ xamer 9
Расстрою. Вероятность победы Финикса крайне мала, потому что у них короткая ротация (из за которой лидеры после травм играют 42-45 минут), проблемы со здоровьем у разыгрывающего и тяжелейший 2 раунд. Букмекеры не просто так котируют их как 5 команду из 8 оставшихся.
А лидеры Денвера по сколько минут играют?
+7
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Alexandr Sabo
Ответ Klna Jislime
Кеше бы в этом плане прибавить бы, но ему видимо так комфортнее
Согласен, но не будем забывать, что у КД ахилл. Все ждут от него прежних подвигов, а он много отвлекает на себя и даёт Букеру доминировать.
+7
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+7
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Alexander Permyakov
Все-таки круто быть свидетелем того, как постепенно сменяются поколения в Лиге. Ещё совсем не старые КД, Кайри и Борода уже отдают должное своей молодой звезде и признают, что это совсем не их команды.
А ведь ещё каких-то пару лет назад это было бы возможным представить только наоборот.
+6
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michaeli
Ответ Klna Jislime
Кеше бы в этом плане прибавить бы, но ему видимо так комфортнее
Ну сегодня когда не летело начал переть на кольцо и становиться на линию. В итоге набрал немало хоть и с плохим процентом
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kaissa
Хороший ПО Букер проводит...
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БУГАЙ
Ответ xamer 9
Расстрою. Вероятность победы Финикса крайне мала, потому что у них короткая ротация (из за которой лидеры после травм играют 42-45 минут), проблемы со здоровьем у разыгрывающего и тяжелейший 2 раунд. Букмекеры не просто так котируют их как 5 команду из 8 оставшихся.
круто
букер сегодня 41мин кд 43 мин
мин
йокич 41 мюррей 40
в сумме аж на 3 мин меньше играли лидеры ден
+1
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Илья Купол
Ответ AEZAKMI228
чокер он лол, и с понтами гнал на мавс когда выигрывал 2-0 а потом лука зачморил его у него же дома
теперь он тащит команду в финал конфы, а лука на рыбалке и Даллас ещё пару лет ни на что претендовать не будет
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Ajaxnl
Ответ michaeli
Ну сегодня когда не летело начал переть на кольцо и становиться на линию. В итоге набрал немало хоть и с плохим процентом
Да это заметно было. Не шли средние совсем начал в краску лезть. Главное уметь перестроиться
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xamer 9
Ответ TurboMen
КД включится в финале и заберет МВП
Расстрою. Вероятность победы Финикса крайне мала, потому что у них короткая ротация (из за которой лидеры после травм играют 42-45 минут), проблемы со здоровьем у разыгрывающего и тяжелейший 2 раунд. Букмекеры не просто так котируют их как 5 команду из 8 оставшихся.
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NakedOne.v2.0.
Ответ NastyNay
А лидеры Денвера по сколько минут играют?
Да ты что, Наггетс просто по приколу новичка Брауна держали 10 минут на площадке, чтобы он по приколу 5 фолов за это время набрал.
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xamer 9
Ответ NastyNay
А лидеры Денвера по сколько минут играют?
Йокич/Мюррей 37,6/38,6
КД/Букер 42,9/42,8
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Ajaxnl
Ответ NastyNay
А лидеры Денвера по сколько минут играют?
У них 8 человек ротация
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lukaseee
Ответ AEZAKMI228
чокер он лол, и с понтами гнал на мавс когда выигрывал 2-0 а потом лука зачморил его у него же дома
и после этого повысил уровень своей игры и ментальности в несколько раз
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AEZAKMI228
Ответ lukaseee
и после этого повысил уровень своей игры и ментальности в несколько раз
откуда инфа про ментальность?
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AEZAKMI228
Ответ Илья Купол
теперь он тащит команду в финал конфы, а лука на рыбалке и Даллас ещё пару лет ни на что претендовать не будет
я хочу 7 матчей с денвером чтобы букер опять чокернул
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