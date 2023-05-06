Кевин Дюрэнт о 47 очках Девина Букера: «У меня нет слов»

Форвард « » выразил восхищение игрой в 3-м матче серии плей-офф против « » (121:114, 1-2) и назвал его лидером команды.

«Мне просто нечего сказать о Буке. У меня нет слов.

У него потрясающее отношение к игре, он лидер этой команде, этого клуба. Он выкладывается на полную в каждом матче, а мы идем по его следам. Мы сплачиваемся вокруг него, и сегодня был один из таких матчей», – сказал Дюрэнт.

Букер в пятницу повторил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 47 очков.

«Финикс» удержался в плей-офф! 86 очков Букера и Дюрэнта – режим видеоигры в реальном мире