Пол Джордж: «Пейтон Уотсон будет очень хорош, запомните это имя»

Форвард « » заявил, что у Пейтона Уотсона большое будущее в , и сравнил 20-летнего форварда « » со звездой «Нового Орлеана» .

«Прошлым летом мне довелось тренироваться с этим парнем. Я понятия не имел, кто это, но он сражался, использовал трэш-ток против меня и хорошо проявил себя.

Позже я узнал, что это Пейтон Уотсон. 20 лет, легкий форвард. Он будет хорош. По стилю игры он похож на Брэндона Ингрэма. Длинные руки, медленный темп, высокий рост. Он бросает через соперника, умеет водить мяч, бросает из-за дуги. Он будет очень хорош, запомните это имя», – сказал Джордж.

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