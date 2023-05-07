Пол Джордж: «Пейтон Уотсон будет очень хорош, запомните это имя»

Теги Денвер Клипперс Новый Орлеан НБА Пол Джордж Брэндон Ингрэм Пейтон Уотсон Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж заявил, что у Пейтона Уотсона большое будущее в НБА, и сравнил 20-летнего форварда «Денвера» со звездой «Нового Орлеана» Брэндоном Ингрэмом.

«Прошлым летом мне довелось тренироваться с этим парнем. Я понятия не имел, кто это, но он сражался, использовал трэш-ток против меня и хорошо проявил себя.

Позже я узнал, что это Пейтон Уотсон. 20 лет, легкий форвард. Он будет хорош. По стилю игры он похож на Брэндона Ингрэма. Длинные руки, медленный темп, высокий рост. Он бросает через соперника, умеет водить мяч, бросает из-за дуги. Он будет очень хорош, запомните это имя», – сказал Джордж.

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1 комментарий

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Abdulla
Если хорош не будет, будем просто понимать, насколько может быть плох Полужора иногда...
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