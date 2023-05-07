Джейсон Кидд: «Думаю, что Кайри Ирвинг по-настоящему счастлив в «Далласе»

Главный тренер « » выразил надежду, что разыгрывающий примет решение остаться в команде.

«По-моему, он по-настоящему счастлив здесь. Думаю, что он хочет остаться.

Но это не гарантирует нам, что он останется. У него есть выбор и возможность как у профессионала искать что-то другое, потому что он свободный агент, и я не хочу отнимать у него эту возможность, потому что сам был в такой ситуации.

Мы сделаем все, чтобы сохранить его. Это его решение, но мы верим и надеемся, что сделали все, чтобы ему было комфортно, и чтобы он хотел остаться игроком «Мэверикс» навсегда», – сказал Кидд.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?