Джейсон Кидд: «Думаю, что Кайри Ирвинг по-настоящему счастлив в «Далласе»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд выразил надежду, что разыгрывающий Кайри Ирвинг примет решение остаться в команде.

«По-моему, он по-настоящему счастлив здесь. Думаю, что он хочет остаться.

Но это не гарантирует нам, что он останется. У него есть выбор и возможность как у профессионала искать что-то другое, потому что он свободный агент, и я не хочу отнимать у него эту возможность, потому что сам был в такой ситуации. 

Мы сделаем все, чтобы сохранить его. Это его решение, но мы верим и надеемся, что сделали все, чтобы ему было комфортно, и чтобы он хотел остаться игроком «Мэверикс» навсегда», – сказал Кидд.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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3 комментария

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Van
Старые песни о главном) Сюжет с Кайри может меняться неожиданнее, чем в дешёвой мелодраме. То он "влюблен в Педро, то жить не может без Хуана". Плей Офф такой интересный, что мы совсем забыли было об этом персонаже, но Джейсон Кидд решил напомнить. Неужели торги скоро начнутся?)
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Savardus
Как, человеку, который обожает танкинг, не быть счастливым в команде, которая эту тактику избрала на конец сезона?)
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