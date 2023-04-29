Чемпионат Италии. «Наполи» против «Виктории Либертас»
В субботу, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии «Наполи» примет «Викторию Либертас».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 апреля, 20.00, «PalaEldo»
Положение команд: Виртус – 22-6, Милан – 21-7, Дертона – 18-10, Динамо Сассари – 16-12, Варезе – 16-12, Венеция – 16-12,Бриндизи – 14-14, Тренто – 14-14, Виктория Либертас – 13-15, Брешия – 13-15, Скафати – 11-17, Тревизо – 11-17, Триест – 10-18, Реджо-Эмилия – 10-18, Наполи – 10-18, Верона – 9-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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