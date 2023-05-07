Джей Ар Смит о словах Говарда Стерна про расизм: «Игроки НБА даже не знают, кто он такой»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит отреагировал на слова телеведущего Говарда Стерна, который пожаловался на расизм со стороны темнокожих игроков НБА по отношению к нему.

Стерн заявил, что «темнокожие игроки НБА не подходят и не здороваются со ним».

Смит написал на своей странице в социальной сети: «Извиняюсь, конечно, но какой игрок НБА вообще знает, кто он такой, лол. Не встречал таких. Не важно, темнокожий или нет».

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