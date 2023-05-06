Телеведущий Говард Стерн: «Темнокожие игроки НБА не подходят и не здороваются со мной»

Теги Нью-Йорк НБА болельщики НБА плей-офф Спайк Ли расизм Трейси Морган Крис Рок Баскетбол

Американский теле- и радиоведущий Говард Стерн пожаловался на расизм со стороны темнокожих игроков НБА по отношению к нему.

«Темнокожие игроки никогда не подходят и не здороваются со мной. Но они подходят к Спайку Ли.

Даже если я сижу рядом с такими комиками, как Трейси Морган или Крис Рок, пара игроков подойдут и поприветствуют Моргана. Меня тоже надо обнять. Что со мной не так? Я вырос в черном районе. Они наверняка знают об этом, но игнорируют меня.

Так что, теперь везде расизм? Я предпочел бы, чтобы меня игнорировали за то, что я белый, а не из-за моей личности», – сказал Стерн в своем шоу.

Стерн часто посещает домашние матчи «Никс».

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14 комментариев

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andyon
Да они тебя просто не знают. Как я не знаю, кто такой Трейси Морган (ну, то есть на играх его видел, а больше нигде)
+27
-3
+24
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Александр Спирин
*позитивный расизм
+15
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+10
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Петр Николаев
прощай, чувак
+10
0
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pele_kan
Со мною вот что происходит:
ко мне цветные не подходят,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.
+7
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+7
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udod
а ведь хороший был фильм Части тела
+5
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jonnysilverhand01
Все просто, смени духи Стерн
+3
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Jazzzz
С тебя просто списали персонажа Симпсонов, вот и боятся
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Николай Соколов
Полетели первые ласточки про чёрный расизм по отношению к белым. Куда же они нас приведут? К погромам белыми пенсионерами магазинов или закончатся ничем?))
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Malay Saratov
Ответ igor nn
Ха! Все ровно мэн. Это не дисс в твой адрес,.ты же не фальшивый нигга? Просто мэн,ты не с нашего гетто,мазеф.ка..Не тру гангста.))
Здесь где-то надо вставить слова "мать твою", "задница", "грёбанный"
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