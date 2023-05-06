Американский теле- и радиоведущий Говард Стерн пожаловался на расизм со стороны темнокожих игроков по отношению к нему.

«Темнокожие игроки никогда не подходят и не здороваются со мной. Но они подходят к Спайку Ли.

Даже если я сижу рядом с такими комиками, как Трейси Морган или Крис Рок, пара игроков подойдут и поприветствуют Моргана. Меня тоже надо обнять. Что со мной не так? Я вырос в черном районе. Они наверняка знают об этом, но игнорируют меня.

Так что, теперь везде расизм? Я предпочел бы, чтобы меня игнорировали за то, что я белый, а не из-за моей личности», – сказал Стерн в своем шоу.

Стерн часто посещает домашние матчи «Никс».

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